La situación "irreversible" de la concejal no adscrita, sin vuelta a C's, comidilla del acto

El proyecto Puerto-Ciudad no fue el único polo de atracción en el edificio Varadero, donde la presencia del alcalde y de los portavoces de los grupos de la oposición, entre ellos Miguel Cazorla, que intercambió impresiones con unos y otros, provocó que surgiera en el acto otro asunto de interés paralelo: la situación de Mabel Hernández tras su salida de Ciudadanos. El camino seguido por la ahora concejal no adscrita es "irreversible", según puntualizó el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, por lo que el retorno de la edil a la formación naranja es inviable. Sencillamente, "no se puede".

Tanto es así que el equipo de gobierno del PP no va a esperar a que se produzcan las conversaciones pendientes entre Cazorla y la concejal para, como apuntaba el pasado jueves el portavoz municipal, "reconducir" a partir del lunes la situación, que ya solo podría consistir en la renuncia al acta de concejal por parte de Hernández. Para ese mismo lunes, el alcalde ha convocado a los portavoces municipales, a partir de las nueve horas, al objeto de abordar el contenido de un Pleno "necesario", como ha explicado Castellón, ante la nueva realidad a la que se ve abocada la composición del mismo.

Dicho Pleno, de carácter extraordinario y urgente a celebrar a las 12:00 horas del martes, servirá para dar cuenta al mismo del escrito de la edil y su paso como concejal no adscrita. Esta urgencia fue justificada por Castellón en la necesidad de reorganizar las comisiones plenarias, en las que se debe garantizar la presencia de Hernández, ya que, en caso contrario, los acuerdos en Pleno no serían válidos. Entre ellos, el fondo de 140.000 euros que el Ayuntamiento aporta al Master Plan del Puerto-Ciudad, a elevar a la siguiente sesión.