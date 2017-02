Los socialistas de Almería, Granada y Jaén por la línea eléctrica Vera-Baza

Los socialistas de las provincias de Almería, Granada y Jaén se han unido para exigir al Gobierno central que recupere la línea eléctrica prevista entre Vera y Baza, por resultar "imprescindible" para el desarrollo económico y social de en torno a cien municipios de las tres provincias, que aglutinan medio millón de habitantes. Así lo explicó ayer el parlamentario andaluz del PSOE de Almería, Rodrigo Sánchez, en la comparecencia que ha realizado en la sede del PSOE de Almería junto al presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y al diputado autonómico por Jaén y portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, Julio Millán. Sánchez anunció que, en el pleno que celebrará la próxima semana el Parlamento de Andalucía, se debatirá la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista para que el Gobierno de Rajoy, que eliminó el eje eléctrico entre Vera y Baza -denominado Caparacena-Baza-La Ribina- de los planes estatales a su llegada a La Moncloa, vuelva a incluirlo en la planificación eléctrica nacional, "con carácter vinculante y garantizando su ejecución".

"Confiamos en que, en esta ocasión, el Partido Popular no dé la espalda de nuevo a Andalucía y que el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla,no sea cómplice de esta cacicada del PP nacional contra Andalucía y contra los intereses de las provincias de Almería, Granada y Jaén", ha manifestado el diputado almeriense, quien también ha reclamado el apoyo del resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria. Sánchez ha asegurado que la eliminación de la línea eléctrica Vera-Baza de los planes estatales constituye una "prueba" de que "por parte del Partido Popular existe una clara voluntad política de castigar a Andalucía". Así, el almeriense ha señalado que con la eliminación de esta línea "no sólo se condena a miles de familias y empresas a seguir padeciendo carencias en el suministro eléctrico", sino que también "se disuade de instalarse a cualquier iniciativa de desarrollo que esté condicionada a la ejecución de esta infraestructura de la red de transporte" y "se certifica que la Alta Velocidad no es posible en estos territorios, ya que no contaría con el suministro eléctrico que necesita".

Además de estas repercusiones para el futuro, la eliminación de la línea Vera-Baza ya ha truncado hasta el momento el desarrollo del "mayor polo de energías renovables de Andalucía", que tenía una inversión aparejada de 500 millones de euros y habría supuesto la creación de 1.500 puestos de trabajo directos. Las provincias de Granada, Almería y Jaén "tampoco podrán aprovechar todos los efectos del Plan de Industrialización de Andalucía", aprobado recientemente por la Junta.