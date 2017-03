Una sola vía para canalizar las demandas de los comerciantes

Ya hay adheridos en torno a 400 comercios, pero se esperan más. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Ashal), Almería Centro, La Asociación de Comerciantes de la Cañada, Asociación de Comerciantes de Nueva Andalucía y la Asociación de Comerciantes de El Alquián y sus establecimientos adheridos cuentan desde ayer con una herramienta que les facilitará parte de su trabajo. Y es que podrán llevar a cabo todos sus trámites a través de un único número de teléfono (677534586) y un correcto electrónico (oach@aytoalmeria.es) -exceptuando la solicitud de licencias que gestiona Urbanismo-. "En ningún caso ni quita ni mueve competencias de ningún área. Las podas se hacen desde Servicios Municipales, las licencias se conceden en Urbanismo. Simplemente viene a completar una necesidad que entendemos existe y a la que damos desde hoy respuesta de manera más directa", explica el concejal , el concejal de Fomento y Comercio, Carlos Sánchez.

La fórmula es posible gracias a la Oficina de Atención al Comerciante y Hostelero que ha puesto en funcionamiento el Ayuntamiento de Almería. Con ella se ofrecerá asesoramiento y asistencia de forma personalizada a a aquellas empresas cuyas actividades económicas estén vinculadas al comercio y la hostelería así como a las asociaciones de empresarios, comerciantes y profesionales de este sector en el ámbito municipal.

Sánchez sostiene que "la dinamización que apoyamos debe llegar a los 365 días del año y no solo a la celebración de la Noche en Blanco o la Noche en Negro", argumentando que "este año se ha duplicado la partida económica dedicada a la promoción comercial".

Entre las funciones y objetivos que desarrollará esta nueva oficina estarán el asesoramiento sobre tramites municipales, permisos de ocupación de vía pública, licencias, servicios y organismos públicos, etc; proporcionar información específica de la actividad comercial, horarios comerciales, calendarios, condiciones de las rebajas, sistema de información empresarial; el fomento del asociacionismo empresarial, promoviendo la integración de los establecimientos en asociaciones ya constituida, además del apoyo en la promoción de actividades; la potenciación de los centros comerciales tradicionales; impulsar la implantación del sistema de calidad para que sea rápido, eficaz, confidencial y personalizado, el fomento de la relación directa con el comercio y la dinamización local del comercio.

"Con esto el Ayuntamiento pone una nueva herramienta al servicio del comercio local y de la hostelería, sector muy importante dentro de una ciudad de servicios como la nuestra, pero también al servicio del emprendimiento y la creación de empleo, una prioridad sobre la que el Equipo de Gobierno va a volcar sus esfuerzos en esta corporación", explica Carlos Sánchez.

La oficina ubicada en la Plaza Rincón de Espronceda, en las dependencias que actualmente ocupa el área de Fomento y Comercio, es fruto del trabajo y colaboración que el Ayuntamiento viene desarrollando con las distintas asociaciones que aglutinan al comercio y hostelería local.

El edil además precisó que "no estar inscrito o formar parte de los datos recabados en esta nueva oficina, no significa que los comercios no puedan aprovecharse de los servicios municipales que se ofertan. Esta oficina tiene una vía de entrada, reclamaciones, petición de información que llega del comercio a la oficina, y una de salida, la información que de antemano adelantará la oficina al comerciante".

Diego García, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Ashal), se congratula de la creación de la nueva oficina en la capital "algo que permitirá seguir creciendo en las sinergias entre comerciantes, hosteleros, consumidores y Ayuntamiento. Al final de lo que se trata es de ofrecer un buen servicio y mayor calidad, redundando en una buena imagen para la ciudad y de aquello que queremos trasladar al exterior".

La herramienta tratará de dar celeridad a las preguntas que día a día realizan los pequeños y medianos comerciantes de la capital, tales como desde apagones eléctricos hasta la libertad de horarios.

Se trata, sin duda, de una apuesta diferente que entra de lleno en el corazón de los empresarios de la capital almeriense y que se aleja del resto de iniciativas planteadas hasta el momento que tienen que ver con la celebración de noches en negro o en blanco.