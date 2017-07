El transporte de la residencia asistida va a cargo de una empresa externa

Los problemas crecen , según han indicado los familiares de los usuarios de la Residencia Asistida de Diputación. Ahora, tal y como ha asegurado el portavoz, Antonio Sánchez, el servicio de transporte que antes era propio del centro, lo realiza la empresa Abuelos Felices. Las familias siguen así con la incertidumbre sobre el futuro del edificio en el que residen sus mayores. Hace unos meses la institución provincial anunciaba la necesidad de acometer unas obras de mejora en el pabellón de Poniente de la residencia, ante una serie de problemas ocasionados por las instalaciones de agua caliente. Este asunto está de momento a la espera de un proyecto que redactan los técnicos de la Diputación, mientras los días siguen pasando. Entretanto, el portavoz de las familias de los usuarios ha insistido en que la residencia no cuenta con servicio de transporte propio desde el pasado 1 de mayo. Tanto es así que "en mas de una ocasión han tenido que llamar a taxis adaptados ante la ausencia de este servicio. El mismo contaba hasta el mes de abril con un conductor exclusivo y disponible en el propio centro para quienes reclamaran el transporte adaptado. A partir del 1 de mayo, y tal y como ha informado la Diputación, este chófer ya no está de forma permanente en las instalaciones de la residencia sino que habrá que llamar a la institución que de forma inminente procederá a poner en marcha el vehículo para trasladar a los usuarios a las consultas médicas hospitalarias. Pero todo esto al parecer, y según ha señalado Antonio Sánchez no es así, y el servicio de transporte lo está realizando Abuelos Felices. Una empresa almeriense con sede en la capital que presta servicios de geriasistencia. Ayuda a Domicilio, social y sanitaria y hospitalizaciones. La institución provincial lo niega y han incidido en que el servicio es prestado por un chófer de la Diputación. El portavoz de los familiares ha adelantado que en breve mantendrán un encuentro con el diputado Ángel Escobar, en el que les detallarán todo lo referente al transporte, obras y otras cuestiones relativas a los mayores. Sánchez ha señalado además que "en un principio se dijo que el problema del agua está localizado en el pabellón de Poniente y afecta al mismo, pero al igual que en esta zona se pueden ver los carteles de agua no potable, también se pueden leer en la zona de la cafetería". Otro asunto es el referente a los ingresos de nuevos usuarios a la residencia, que al parecer no se había realizado ninguno desde el pasado mes de enero y este mes se han llevado a cabo dos. No obstante aun quedan libres 16 plazas en esta residencia tal y como han informado trabajadores del centro. Estos mismos han señalado que hace poco más de un mes se averiaron unas máquinas de aire acondicionado que siguen sin reparar. Mañana los familiares de los mayores de la residecia mantendrán una reunión con el Diputado de Igualdad, Ángel Escobar al que le expondrán todos estos asuntos.