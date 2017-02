"El trasvase del Ebro es un proyecto deseable, yo nunca lo he descartado"

Rafael HERNANDO (Guadalajara 13 de noviembre de 1961) es el portavoz del PP en el Congreso, la voz autorizada de su partido en las buenas y en las malas y el que tiene que plasmar el ideario recientemente reformulado de los populares en el plenario de la Carrera de San Jerónimo. Siempre polémico e impulsivo ante los micrófonos, viene compaginando el encargo de calle Génova con su actividad parlamentaria como diputado nacional por Almería. Padre de tres hijos y abogado, suma ya ocho legislaturas... y las que le quedan. Es un asiduo de las quinielas cuando se renueva el sillón de cualquier ministerio, pero de momento no le ha tocado ser ministro, el primero que tendría esta circunscripción.

- ¿Considera que el PP ha salido del Congreso más moderado?

- Sale un partido fuerte y renovado tanto en su equipo y estructura como en sus ideas porque hacía cinco años ya del último congreso. Era evidente que iba a tener más propuestas que en los anteriores y más debate y así ha sucedido. Y ha sido un momento para reflexionar sobre el futuro del país, después de cinco años duros en los que hemos sido de darle la vuelta a la situación económica, de empezar a superar la crisis y ahora como gran reto nos marcamos recuperar a las familias a las que la crisis ha dejado atrás, fundamentalmente a los parados. En Almería son 80.000 personas y nos quedan muchas cosas por hacer, pero ya hemos conseguido que el paro baje en 51.000 almerienses y que sean 37.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace 4 años.

-Pero abordando la organización reformada del partido, ¿cree que es más transparente ahora y tiene mejores herramientas para evitar nuevos casos de corrupción?

- Sí. El partido y también la sociedad española y nuestra legislación. Porque muchas de las cuestiones que se han producido y han sido motivo de escándalo en los últimos años tienen que ver con una legislación insuficiente, que no era capaz de hacer frente a determinadas conductas. Ahora sí lo es porque en la décima legislatura hicimos una reforma intensa para combatir la corrupción y dar mayor transparencia a las decisiones políticas en todos los ámbitos (ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado). Estos días hemos aprobado una nueva Ley de Contratación Pública para dar más transparencia a todo el sistema de adjudicaciones en los distintos niveles de la administración, hemos penalizado y tipificado como delito la financiación ilegal de los partidos y hemos reformado el Código Penal para que aquellos que metan la mano en la caja tengan que devolver hasta el último céntimo respondiendo con su patrimonio personal. El cambio es evidente y los ciudadanos tienen que estar más tranquilos porque muchos de los abusos que se han producido en el pasado no van a volver a suceder.

-De cara al congreso regional que cuenta con la única candidatura de Juanma Moreno y un marcado acento almeriense porque Ramón Fernández-Pacheco preside el Comité Organizador, ¿qué expectativas tiene para el futuro del partido en Andalucía?

- El acento almeriense ya lo tuvo el congreso nacional porque Ramón Fernández-Pacheco fue vicepresidente de la Mesa y eso fue un reconocimiento a un joven alcalde que está haciendo un gran trabajo en Almería. Y ahora en clave regional de lo que se trata es de conseguir que el PP se consolide como el partido preferido por los ciudadanos andaluces para sacar adelante los problemas que todavía existen en la comunidad y que tienen que ver con un PSOE que ha convertido la política en un régimen. En las últimas elecciones generales fuimos el partido con más escaños en Andalucía y aspiramos a que esta victoria se repita en los comicios autonómicos como ya conseguimos en el pasado, pero haciéndolo con una mayoría que permita el cambio después de casi cuarenta años de gobierno de los de siempre.

-¿Le vendría bien al PP andaluz que Susana Díaz diera el salto?

- Eso es algo que tendrá que decidir el PSOE y que yo no entro a valorar. Lo que deseo es que resuelvan sus problemas cuanto antes porque en estos momentos, con la situación parlamentaria que tenemos con la mayoría más minoritaria que jamás ha dado respaldo a un Gobierno, la posición del PSOE en el Parlamento es muy importante para dar estabilidad y acometer las reformas de futuro. Por lo tanto necesitan resolver sus líos internos y tener un liderazgo sólido, es lo que deseo y no porque me preocupe personalmente, sino por el bien del país y de lo que necesitamos en el Congreso. Han tenido responsabilidades de Gobierno, y las tiene en comunidades y ayuntamientos, y cuando hay otras formaciones que son absolutamente inexpertas, sin ningún tipo de preparación y formación en actividad parlamentaria, el PSOE se convierte en un referente de la estabilidad política de este país y de la posibilidad de llegar a acuerdos importantes para resolver problemas estructurales como la educación, violencia de género y otras cuestiones que están encima de la mesa.

- Me gustaría que fijara compromisos sobre el AVE de Almería. En primer lugar, sobre el respaldo presupuestario que tendrá en 2017 y, en segundo lugar, para el horizonte de la legislatura sabiendo que desde el PP almeriense ya han anunciado que llegará a Vera en 2020.

- Nadie duda de que el PP y los diputados del Partido Popular apoyamos claramente la construcción del AVE hasta Almería dentro del proyecto del Corredor Mediterráneo y el compromiso del Gobierno es total. Nuestro objetivo es que el AVE llegue a Almería lo más rápidamente posible. Tenemos que poner en orden todos los proyectos. Hay un tramo que en estos momentos es un tapón que sería del paso del AVE por Lorca y parece ser que ya tenemos determinados como será la integración. Ese tramo va muy retrasado y hay que llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que no sea un freno para el resto del trazado. A partir de ahí se ordenarán y construirán el resto de los tramos.

-¿Podría darme un compromiso concreto? ¿Habrá inversiones contundentes para los tramos de Almería en los próximos años?

- Bueno, vamos a poner en marcha de manera inmediata las obras ya adjudicadas en Almería y a finales de año será una realidad la llegada de la Alta Velocidad a Murcia. A partir de ahí seguirá la línea hacia esta provincia porque eso estamos trabajando con las estrecheces presupuestarias que aún tiene el Gobierno y con las dificultades que hemos tenido años atrás.

-¿Cuándo vendrá el ministro de Fomento a conocer in situ los graves problemas de las comunicaciones ferroviarias de Almería?

- Va a venir pronto, tendremos una reunión de trabajo el próximo mes. Ya hemos estado reunidos con él en Madrid, de manera más informal, para hacerle ver cuáles eran las necesidades más acuciantes de la provincia tanto del AVE como del ferrocarril convencional y de otros asuntos de la capital como el proyecto puerto-ciudad y a la posibilidad de ampliación de las avenidas que discurren junto a la vía del tren.

- Además del ferroviario, esta provincia tiene desde hace décadas un serio frente abierto con el déficit hídrico. Hay problemas con la desaladora del Bajo Almanzora que fue destruida por las lluvias en 2012 y los regantes piden más aportaciones de los trasvases y un precio asequible para el agua desalada. ¿Qué planes y medidas tiene el Gobierno?

- Ya hemos estado reunidos con la nueva secretaria de Estado y hemos puesto encima de la mesa todos los problemas que afectan al déficit hídrico, la sequía y la necesidad de aportar nuevos recursos de forma estable para consolidar la economía almeriense. Hay que mejorar en la eficacia y rendimiento de la desaladora del Campo de Dalías, posibilitar que la planta que se llevó la gota fría de Palomares se ponga en obras cuanto antes si existe alguna posibilidad, teniendo en cuenta que está sometida a un proceso judicial y confiamos en que no haga falta esperar a la resolución, y tiene que ver también con la necesidad de elaborar una estrategia nacional que permita que haya agua suficiente y con precios asumibles para el conjunto de los regantes de todo el sureste español. Estos son nuestros objetivos en los que ya hemos empezado a trabajar teniendo en cuenta lo que se puede conseguir con la depuración y desalación pero también con nuevas aportaciones hídricas de otras cuencas excedentarias. Vamos a intentar que en los grupos de trabajo estén todas las comunidades afectadas, especialmente las de Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla La Mancha y cualquier otra que pueda verse afectada por las transferencias.

-¿Qué otros proyectos tiene el PP en su hoja de ruta de la legislatura para esta provincia?

- Tenemos que hacer un importante trabajo en costas y mejora de nuestras infraestructuras turísticas, es evidente que el Puerto tiene que seguir creciendo, mejorar las infraestructuras viarias y el reto del agua que sigue siendo capital para nosotros. En su día algunos dijeron que el problema del agua estaba resuelto para siempre, pero esto no es verdad. Se resolvió para un tiempo, pero ahora hay que pensar en proyectos a quince o veinte años como en su día cuando hicimos el trasvase del Negratín y la desaladora de Carboneras.

-Pero después de mucho batallar, aparcaron una infraestructura que consideraban fundamental para acabar con el déficit hídrico del sureste español como lo era el trasvase del Ebro...

- Es un proyecto deseable. Ahora tenemos que analizar cómo quedan los planes de cuencas y cuáles son las posibilidades de transferencias, pero yo nunca he descartado que pueda venir agua del Ebro hacia el sureste. Habrá que estudiar las posibilidades y respetar los derechos de uso en materia hídrica de catalanes y aragoneses para ver si existen esos excedentes, en qué cuantía, de qué forma y a qué zonas podrían llegar. Queremos ver cómo podemos buscar sistemas mixtos en el que a través de distintas fuentes podemos ofrecer precios razonables para la economía, ya sea la agricultura como la industria y el turismo.

- Ahora que saca el tema del precio razonable para los recursos hídricos. ¿Por qué en Murcia los regantes tienen una rebaja en las tarifas del agua desalada y aquí no llega pese a la reivindicación?

- Sencillamente porque para hacer esa rebaja tiene que haber una declaración de sequía por parte de la comunidad autónoma. La Junta tendría que hacer lo mismo que ha hecho el gobierno murciano esa declaración excepcional. Por eso se aplican esas medidas y lo tiene que decidir la Junta porque es su competencia. Lo que no puede ser es que se quebranten las reglas para unos cuando se sostienen para otros. Y esa declaración de sequía implica restricciones en la utilización del agua y los pozos y entiendo que la Junta es algo que se haya planteado con cierta reserva porque implica medidas drásticas. Lo que no se puede es estar alentando desde la administración autonómica un debate que se sabe que es ficticio, falso y tramposo y es que sin hacer declaración de sequía se obtengan los mismos beneficios que otros que sí la han hecho asumiendo limitaciones en la utilización de los recursos hídricos.

- Los trasvases tienen muchos enemigos, ¿tienen argumentos?

- En momentos como los que ha vivido Europa con una intensa ola de frío ha sido decisiva la agricultura almeriense para poder mantener el suministro a las cadenas de alimentación de productos hortofrutícolas. Esto tiene que hacer reflexionar en España y en la UE de la importancia de buscar fórmulas que permitan que el agua a través de distintos sistemas, como pueden ser depuración, desalación, trasvases o acuíferos sea un elemento de estabilidad para el conjunto de la agricultura.