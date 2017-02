Las urgencias de los centros de alta resolución, a medio gas

Parece que la alta resolución en la capital almeriense no termina de instaurarse al cien por cien. Al menos en el servicio de urgencias, tal y como han denunciado usuarios y sindicatos de salud a este periódico. Y así lo hemos comprobado. Si acudimos a urgencias en uno de estos días festivos en el Centro de Alta Resolución (CARE) Nicolás Salmerón, o en CARE Bola Azul, el equipo médico no realiza ni analíticas de sangre, ni rayos X, ni otras pruebas más complejas, a pesar de disponer de maquinaria para todo ello. Tampoco las hacen los días laborales a partir de las 20:00 horas, ni los viernes a partir de las 15:00, ni los fines de semana. Tal y como han considerado desde el Sindicato Médico de Almería (Simeal), los servicios de urgencias, tanto del Nicolás Salmerón como de la Bola Azul "son como los de cualquier centro de Atención Primaria". "Si acudes fuera del horario establecido por una urgencia como una caída que pueda haber fracturado algún hueso, o un golpe que requiera del servicio de rayos , o cualquier otra patología que haga necesaria la realización de una extracción de sangre, directamente derivan al paciente hasta las urgencias del Hospital Torrecárdenas". Por otro lado, el Sindicato Médico ha recordado que en numerosas ocasiones han demandado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), más profesionales en ambos CARE. "En el Nicolás Salmerón hay profesionales que están dejando de hacer guardias porque les llegan a poner entre 10 y 12 en un mes, lo cual puede suponer hacer guardia un día sí y uno no".