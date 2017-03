"Nos vamos a Bruselas porque el Gobierno no nos ha hecho ni puñetero caso en 18 meses"

Después de hacer escala a través de dos viajes-protesta en Sevilla y Madrid, con visita al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados, la Mesa del Ferrocarril de Almería emprende el lunes su trayecto más importante hacia el corazón de Europa. Una decena de integrantes de esta plataforma, en la que se han integrado ya medio centenar de colectivos y agentes sociales y económicos de Almería, acudirán al Parlamento Europeo acompañados nuevamente por los representantes políticos que han querido sumarse a la delegación para tratar de ganarse el amparo de las instituciones comunitarias ante la inacción y abandono del Ministerio de Fomento de la red de tren convencional y del desarrollo de la Alta Velocidad. "Nos vamos a Bruselas porque el Gobierno de España no nos ha hecho puñetero caso en 18 meses". Así de tajante se mostraba ayer el coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, menos comedido que en otras ocasiones. Quizás el hartazgo por los incumplimientos y continuos engaños desde que se constituyera la plataforma hace ya más de año y medio han obligado a cambiar el discurso y pasar a una postura más beligerante. Tejada, al igual que el resto de integrantes de la Mesa, considera que la Unión Europea debe estar al tanto de las "irregularidades" del Ministerio de Fomento que está desviando los fondos comunitarios del Corredor Mediterráneo hacia proyectos del eje central ferroviario en Madrid y del absoluto menosprecio de los sucesivos ministros del mandato de Rajoy hacia esta provincia. "No podemos seguir siendo una isla a la cola de la cola del ferrocarril en España, queremos una conexión ferroviaria del siglo XXI como el resto de provincias, lo que supone oportunidades para la creación de riqueza y empleo y acabar de una vez por todos con esta barrera a las exportaciones agroalimentarias", añadió. Más allá del permanente agravio comparativo, este lobby del ferrocarril almeriense quiere que en las instituciones europeas tomen conciencia de los errores de la política de Alta Velocidad del Gobierno y en su amplio dossier se detallará como se ha priorizado el modelo radial y cualquier criterio que no sea el político a la hora de planificar las infraestructuras del país. "Es un viaje histórico para traer en la mochila el desbloqueo del AVE de Almería", argumenta el portavoz de la Mesa en referencia a la importancia de las citas que se mantendrán con eurodiputados españoles, el responsable de las Redes Transeuropeas en España, integrantes de la Comisión de Transportes y representantes del Comité Económico y Social de la Unión Europea.

El viaje será posible gracias a la invitación cursada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha previsto una reunión con Ramón Jáuregui y Sergio Gutiérrez. La plataforma almeriense acude a Bruselas con un dossier de casi un millar de folios que incluye tanto los informes técnicos como la hoja de ruta a seguir, los manifiestos y reivindicaciones y un balance de la actividad de la Mesa en Defensa del Ferrocarril. En el trabajo que han realizado y se entregará en el formato digitalizado se incluyen, más allá de las inversiones que se vienen reiterando para la línea de AVE a Murcia y tren convencional, la necesidad de retomar la ruta con Granada con la que se dará una vertebración real al Corredor Mediterráneo desde Algeciras a la frontera francesa.