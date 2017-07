Dónde van los almerienses de vacaciones

Llegan las vacaciones de verano y Almería recibe a miles de turistas por tener un enclave y clima excepcional pero...¿dónde prefieren irse los almerienses de vacaciones de verano? Tomás Komuda, presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes (ASAVAL) y director de Viajes Jairán, asegura que aún hay muchos indecisos que no lo han planeado, existen decisiones de última hora.

Los residentes de la capital viajan más en verano que en invierno y "se decantan por el turismo internacional" aunque al ver los precios "no todos pueden permitírselo".

Si los planes se hacen con meses de antelación, podremos ahorrar hasta un 65% en billetes de avión a destinos europeos y un 45% en vuelos de larga distancia, según un estudio elaborado por kaya.es

En temporada estival Europa es la gran demandada, Komuda afirma que "Polonia, Croacia y Praga" son las ciudades europeas más solicitadas ahora mismo. Lo ideal es reservar como mínimo con uno o dos meses de antelación para aprovechar ofertas y descuentos en los billetes de avión.

En destinos de larga distancia la ciudad por excelencia es Nueva York, la gran manzana cautiva a los almerienses no solo en verano, sino que lo eligen como rumbo estrella a lo largo de todo el año.

Ahora está "de moda" Asia, sostiene que Vietnam, Japón y Tailandia son grandes protagonistas en las vacaciones de larga distancia de los ciudadanos de Almería. Las reservas de vuelos, en esta ocasión, son preferibles hacerlas con dos o seis meses de antelación.

De todas formas, tanto en vuelos cortos como largos, los días entre semana son los más económicos para comprar un viaje. Los martes, miércoles y jueves las tarifas son más baratas.

En cuanto a turismo nacional, los del sur viajan al norte "en busca de fresquito sobre todo en la parte de Galicia". Galicia como buena provincia costera, al igual que Almería, ofrece numerosos planes de actividades al aire libre, buenas playas y sobre todo una muy buena gastronomía.

Los cruceros rozan también su tope de demandada, los preferidos para los almerienses son los que hacen rutas por el Mediterráneo.

Otro sector no registrado por agencias, son "las familias que viajan para ver a sus familiares", estos no pasan por un canal de distribución (ni agencias, ni internet, etc.). Son casos de personas que poseen viviendas familiares o se van a casa de algún familiar en particular, por lo que no hace gasto en gestiones de reservas de hoteles.

En cuanto al ahorro en alojamiento, podemos ahorrar hasta un 83% en los hoteles de tres o cuatro estrellas, siempre y cuando se reserven entre uno y tres meses antes.

El estudio refleja además, que si por ejemplo pretendemos ir a Nueva York y reservamos un mes antes, nos gastamos un 47% menos.

Durante el resto del año, los almerienses tradicionalmente "viajan a las principales capitales europeas como París, Roma o Berlín". En distancias largas, como ya adelantamos, Nueva York copa el interés de los vecinos y seguido de éste se sitúa Asia.

"Japón y China están despegando mucho porque ahora existen vuelos directos desde España y a la gente no le gusta hacer escalas aéreas", explica el presidente de ASAVAL.

El turismo de sol y playa, para los almerienses, ya no es tan atractivo porque lo tenemos aquí mismo. Optamos más por viajes activos donde paseamos para conocer la ciudad o hacer ocio.

De todas maneras, viajar siempre es un placer en todos los sentidos. Aprendemos nuevas culturas, conocemos ciudades y personas nuevas . Como decía San Agustín: "El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen luna página".