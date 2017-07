Los vecinos de La Chanca atraen a 10.000 turistas sin ayuda de nadie

Con el boca a boca y las redes sociales. No les ha hecho falta más, ni el apoyo de las instituciones, y tampoco su presencia, y no porque no se les haya invitado, si no porque excepto la concejal Ana Martínez Labella (PP), nadie más (ni los directores de La Alcazaba o el Museo) ha querido o podido acercarse a las rutas guiadas que realiza la Asociación Cultural La Chanca-Pescadería a Mucha Honra realiza desde hace cuatro años. Fueron representantes de Podemos, caso de Julio Rodríguez, quienes en campaña electoral se acercaron a la zona.

Ni siquiera existe ánimo de lucro. Pues tan solo cobran un euro para invertir en arreglar los senderos por los que discurren las visitas guiadas, ya que algunos de ellos, también por el descuido de las administraciones, necesitaban un arreglo. Pero aunque los políticos no fuerzan la máquina para que la gente visita los numerosos enclaves y monumentos históricos de este barrio, hay quien sí les presta atención, caso del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) con quien han organizado una visita el próximo 8 de julio.

En definitiva, así, tan solo con la fuerza de los vecinos, estas rutas guiadas han recibido a casi 10.000 visitantes desde que se crearon hace cuatro años. Cada ruta ha recibido su nombre, está la de Las Palomas (o Ruta Califal), la del Camino Viejo y la Ruta del Hambre, con la visita a la Cueva de la Campsa, así como al el puerto comercial y pesquero, y la parte del faro rojo.

"Nuestra intención es que la gente derribe el muro psicológico y se acerque a nuestro barrio. Lo han hecho ciudadanos de Almería, pero también estadounidenses, holandeses, alemanes, y hasta brasileños", explica José Campoy, presidente del colectivo y guía. "Enseñar el patrimonio a veces es difícil, pero aunque solo sea una sola la persona que quiera conocer nuestro barrio, que tiene más de mil años de historia, estaremos ahí para mostrarlo", agrega.

"Hemos traspasado fronteras. Nos hemos dado a conocer con la página de Facebook y ya hemos participado en congresos de ciudades patrimonio y hemos sido invitados por los alcaldes de Córdoba, Sevilla o Ávila. A las canteras califales hemos traído arquitectos e historiadores de toda España, entre ellos los de las canteras de Córdoba", agrega José Campoy.

Son muchos los rasgos culturales que posee La Chanca. Desde las canteras califales, pasando por las de La Campsa, los Torreones Medievales o las Torres de Fundición, así como las vistas de la majestuosa Alcazaba desde las Cuevas de Las Palomas, por ejemplo.