El viaje a Madrid se hace más largo tras sumar limitaciones

Si la reducción del tiempo de viaje a Madrid en tren había sido una de las proezas del Gobierno en el ámbito del ferrocarril durante las últimas fechas... a Fomento ya no le queda ni eso. De repente, ha desecho sus pasos. En septiembre se redujeron 7 y 23 minutos los trayectos entre Almería y Madrid y la promesa era aún mayor. La intención era parchear y sanear la línea existente y reducir las limitaciones de velocidad. Incluso se anunció un presupuesto para 'corregir' el tramo hasta Linares. Pero las palabras se las ha llevado el viento... y el tiempo.

La Mesa del Ferrocarril denuncia que las precauciones de velocidad se han aumentado y se han creado otras, por lo que, a pesar de que hubo una escasa reducción a las 69 iniciales, y ahora son las 67 las limitaciones existentes en el trazo entre Almería y Madrid. Por lo tanto, el tiempo de vieja a Madrid vuelve a sus inicios y se va hasta más de seis horas y cuarenta minutos, porque la espera vuelve a aumentarse en torno a 20 minutos, aunque hay días en los que ha ascendido a más y no solo por las averías. "No hay voluntad por parte de Fomento para traer soluciones a la provincia", explica José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Ferrocarril. "Lo que no es de recibo es que habiendo un presupuesto que está en torno a 1,3 millones de euros planteado de Hernando en noviembre, que llevemos meses con bastantes problemas con los trenes Talgo VI, teniendo múltiples averías que están suponiendo transbordos de los usuarios en autocares y ahora nos encontramos con una situación que nos retrotrae al principio, a lo que, por desgracia, desde hace años es una realidad", agrega Tejada.

Tampoco se ha cumplido con la adaptación de los Talgo VI para personas con movilidad reducida. El Gobierno prometió que, en la primera mitad de febrero, las nuevas máquinas estuvieran adaptadas para personas con discapacidad, sin embargo, un día antes avisaban de que no iba a ser posible "debido a que se iba a llevar un proceso de adaptación para todos los trenes del país con ausencia de este tipo de plazas" y que su puesta en funcionamiento se retrasaba hasta el verano. Vamos a ser la última provincia de toda España que va a tener un tren accesible. Es indignante que las personas con movilidad reducida no puedan ir a Madrid. Basta ya de que nos dejen para el final siempre. Almería tiene que empezar a pelear porque no solo las personas con movilidad reducida tienen barreras para poder desplazarse desde Almería, somos todos", explica Valentín Sola.

En septiembre del año pasado, Adif adjudicó a la empresa Comsa diversas obras de mejora de la infraestructura de la línea ferroviaria de ancho convencional entre Linares y Almería a su paso por la provincia de Jaén por valor de 357.581 euros.

Las obras deberían servir para garantizar una mayor seguridad y fiabilidad de los trayectos, al asegurar terraplenes y trincheras que hayan podido sufrir algún deterioro como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, según informa Adif en un comunicado.

La noticia llega en un momento de tensión absoluta por el tren en Almería. La rescisión del contrato de Sacyr para el tramo de 12,5 kilómetros entre Cuevas de Almanzora y Pulpí ha levantado una polvareda a la que difícilmente se le encuentran precedentes.

El Gobierno ha cedido. La empresa anunció hace ya cinco meses su negativa a ejecutar el trazado. Había pasado año y medio desde que se le concedieron las obras y no había podido meter la pala: los motivos, el retraso en la expropiación de los terrenos y el cambio de ubicación de la tortuga mora (que todavía sigue en la zona). El plazo de ejecución era de 24 meses y ya han transcurrido veinte. La constructora pidió que se modificara el contrato para compensar económicamente el retraso, pero el Acta Complementaria de Comprobación del Replanteo 2016 recogía la imposibilidad de modificar los términos técnico-económicos del contrato. Y es que, aunque el contrato salió a licitación por un importe de 82 millones, al final fue adjudicado por 40. La baja era sumamente peligrosa y Adif ha tenido que pasar por el aro y ha resuelto el contrato.

"Son las condiciones económicas resultantes de la baja ofertada al presupuesto de licitación las que han impedido en los últimos meses, tras intensas sesiones de trabajo y negociación, que Adif y la empresa adjudicataria hayan llegado a un acuerdo para modificar el contrato en los términos legales y técnicos necesarios para su adaptación a la funcionalidad de la línea", manifestaba Adif en un comunicado para dar a a conocer que el "compromiso" seguía activo.