"El yihadismo es nuevo en Europa, pero el terrorismo no es nuevo en España"

El coronel Arturo Prieto Bozec, recientemente destinado como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, nació en Elche en 1964, ingresó en el Cuerpo en 1985 y, a lo largo de su carrera profesional, ha prestado servicio en el Grupo de Acción Rápida y Servicio de Información de Vizcaya, Servicio Marítimo de Murcia, Servicio de Informática y Estadística y Gabinete del Director General en Madrid y la Jefatura de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia, su último destino..

-Coronel, ¿cómo ha encontrado la Comandancia a su llegada?

-A pleno rendimiento. Estoy muy satisfecho de como me la he encontrado. El personal es muy colaborador y profesional. La herencia que me han dejado es muy buena..

-¿Había tenido algún contacto previo?

-La relación a lo mejor con algún servicio que se haya podido hacer conjunto -entre Murcia y Almería, relación previa que existe antes de la explotación del servicio. Realmente conocimiento de la problemática de la provincia o de determinadas poblaciones no tenía, era muy somero.

-¿Por qué eligió Almería? ¿Qué fue lo que le atrajo?

-Los destinos de mando son solicitados y yo estoy muy a gusto en el Mediterráneo, me gusta Alicante, Murcia, Almería, este tipo de provincia, de carácter de la gente, de clima, de problemática.. es lo que más me llama la atención. Estaba en Murcia, Almería estaba vacante y la pude pedir, no pedí otra cosa, mi intención era venir aquí. Me tenía que mover porque en Murcia no tenía hueco, y de lo que había lo que más atractivo me resultaba era Almería.

-¿Y es similar a Murcia, la provincia en la que estuvo antes de su nombramiento?

-La problemática no es la misma, es bastante similar en algunas cosas, en otras difiere un poco, en un 80 por ciento es bastante similar a Murcia. Es un ámbito de relación y actuación en el que me encuentro cómodo y Almería era una muy buena opción.

-Ha dicho alguna vez que pretende estrechar lazos con las instituciones y la sociedad en general...

-El estrechar las relaciones con el resto de instituciones me parece algo lógico. Las sinergias... Cuando uno une esfuerzos, el resultado normalmente suele ser mejor que ir por separado. Tal y como está la sociedad, ya no es algo que uno quiera o no, es prácticamente obligado. Uno no puede tocar todos los palos, no puede llegar a todo, y cada vez necesita más información, más recursos que no están a su disposición y que los tienen otras entidades. Entonces la solución además de prácticamente única, la mejor, es establecer ese tipo de relaciones con instituciones y conseguir unos objetivos más amplios y más a largo plazo.

-¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos?

-Mi prioridad fundamental es gestionar de la mejor manera posible los recursos, sobre todo los humanos. Intentar buscar optimizar esa gestión de recursos humanos que ahora mismo quizás es nuestro mayor talón de Aquiles, me refiero al número de recursos humanos. De recursos materiales también, pero la labor de mantenimiento nos está permitiendo llevar esos recursos materiales hasta el límite de su vida, pero sí es verdad que la labor de los recursos humanos es más compleja. Porque la fotografía de recursos humanos que tenemos, el catálogo de puestos de trabajo que tenemos está estudiado para un momento determinado, ya data de unos años, y la sociedad ha evolucionado, hemos pasado por una situación de crisis importante, el catálogo no está cubierto al completo, y además ha habido determinada normativa que ha alterado un poco la validez de esos puestos de trabajo... Hay que ser un poco imaginativo a la hora de gestionar los mismos recursos humanos que tenemos o algo menos, en una situación en la que las posibilidades son más escasas. Como dicen en las empresas, minimizar riesgos y explotar recursos.

-¿Piensa instar para que se incremente la plantilla?

-La opción de aumentar las plantillas es un tema del Gobierno de la Nación y fundamentalmente de las cuentas del Estado. Mientras que realmente no se perciba, no se logre una recuperación económica importante, imagino que no llegará esa ansiada cobertura de catálogo e incremento. Es verdad que en esa cuestión, todo lo que son las provincias del arco Mediterráneo, desde Castellón hasta Algeciras e incluso Huelva, han estado bien tratadas. Se han mantenido catálogos cercanos al 90 por ciento. Se ha notado la disminución de efectivos, pero en una cuantía menor a la que se ha podido notar en otras partes del territorio nacional.

-Si no me equivoco, prefiere que los agentes estén patrullando en la calle...

-La principal opción de servicio al ciudadano es prestar servicio y prestamos servicio en la calle. La atención al ciudadano en el acuartelamiento es otra prestación de servicio, pero como tenemos que gestionar esos recursos humanos, hay que balancear las posibilidades. Ahora mismo debemos tender a tener más patrullas en la calle y menos personal en los cuarteles.

-¿Eso se traduce en el cierre de cuarteles?

-Las soluciones que se están dando no es cierre de cuarteles, sino menos horario de apertura de atención al ciudadano en los cuarteles. Eso nos permite tener más patrullas en la calle. Es fruto de un estudio de las infracciones penales denunciadas en esos acuartelamientos a lo largo de un periodo importante de tiempo. Imaginemos que tenemos un cuartel que permanece abierto de lunes a viernes por la mañana y en dos semanas seguidas no se produce ninguna denuncia, eso supone unos recursos humanos importantes dedicados a la recepción de denuncias. Si no hay ninguna denuncia, parece más lógico que esos recursos que se están empleando ahí se empleen en la calle para hacer prevención u otro tipo de servicio. No es gratuito ni caprichoso haber limitado el número de horas de apertura de los acuartelamientos, lleva un estudio detrás.

-También se aumentará la presencia en el Poniente...

- Los mayores requerimientos se producen en el Poniente, donde mayor número de infracciones penales hay. Evidentemente nuestra respuesta tiene que ser mayor ahí. No por dejación en las otras zonas, sino porque ésta requiere más. Esto va asociado a que el Poniente es, con diferencia, donde más habitantes hay. Níjar también tiene un número importante, pero es que desde punto de vista poblacional, también núcleo importante.

-En este sentido, ¿el refuerzo de Roquetas de Mar ha venido como agua de mayo?

-Ha habido un incremento, pero lo que más se va a notar son los 80 alumnos que hemos recibido -en toda la provincia-. Son alumnos que están en la fase de prácticas, pero no dejan de ser 80 agentes que además están en la calle.

-¿Le hace falta alguna especialidad a la Comandancia?

-Desde el punto de vista de especialidad nueva no he detectado ninguna necesidad. Eso no quiere decir que cuando llegue el invierno se pueda detectar alguna necesidad suplementaria. Estamos haciendo lo que denominamos agrupaciones funcionales para dar respuestas según qué necesidades concretas. Pero no porque haga falta una unidad concreta, sino que es acomodar lo que ya tenemos a unas necesidades o requerimientos específicos momentáneos.

-¿Cuál es el tipo delictivo más habitual en Almería?

-La problemática más habitual aquí y común al arco mediterráneo son todas las infracciones penales que van orientadas al tema del patrimonio, robos con violencia, vehículos, etc. Es importante el tema de malos tratos, pero no es una cuestión específica de Almería o del arco mediterráneo, sino que es general en España.

-Los robos en el campo y los equipos ROCA también son destacables, ¿no?

-La actividad fundamental de Almería es la agrícola. Sí es verdad que hace unos años había repuntado mucho los robos en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero a lo largo de los años, desde la creación de los equipos ROCA y que se ha hecho un esfuerzo en ese ámbito delincuencial, han bajado mucho las infracciones. Ahora hemos bajado mucho y predominan mucho más las del patrimonio. Tampoco quieren decir que estas hayan subido, la estadística ha ido bajando progresivamente. Se le ha dedicado más atención y cariño a ese ámbito. En ese ámbito las infracciones se orientan, o bien a los productos del campo, que tendría una lectura, o a los elementos materiales con los que se trabaja. Los propios instrumentos de trabajo, piezas, estructuras, maquinaria agrícola.... y por otro lado productos fitosanitarios. Tanto en el tema de fitosanitarios como el del material para trabajo agrícola, una de las actuaciones que se lleva desde hace un tiempo es atacar a la receptación. Y eso tiene una explicación, es un material muy específico, quien roba fitosanitarios, al igual que los radiocasettes, se roban porque alguien los compra, con los fitosanitarios igual. Alguien del campo está robando productos que son propiedad de otro que trabaja en el campo. Al igual con cabezales de riego, etc... Atacando al receptador, ha bajado bastante ese tipo de infracciones penales.

-Otro de sus retos es combatir el yihadismo en plena alerta 4...

-El tema del islamismo radical o yihadismo en Europa es algo nuevo, y el tema del terrorismo no es nuevo en España. Las estructuras que había para otro terrorismo como el de ETA, Grapo, se han ido modificando y readaptando al yihadismo. Eso nos ha permitido tener una previsión o un fondo de armario importante a la hora de afrontar ese tema. Porque tenemos procedimientos, estructuras, gente formada, que sabía de lo que se trataba. Contra el terrorismo se lucha fundamentalmente con unidades especializadas, en nuestro caso se llama servicio de información. Nuestros servicios de información siempre han sido muy potentes y lo siguen siendo, antes con una amenaza, ahora otra. Los mismos medios, recursos humanos, se han reorientado hacia esa amenaza. Eso nos ha permitido posicionarnos, simplemente reorientando la amenaza. Eso no ha ocurrido en otros paises que no han vivido la amenaza del terrorismo durante tantos años como nosotros y han tenido que crear procedimientos, unidades... Son unidades que trabajan muy bien desde hace muchos años y lo siguen haciendo. El reflejo es claro, las operaciones que últimamente se están desarrollando.

-Entonces, ¿es Almería una provincia tranquila? ¿Está en el ojo del huracán?

-Es cierto que en la provincia de Almería hay mucha población magrebí y subsahariana que por cuestión religiosa se podría asociar a ese ámbito, es una realidad. También es verdad que el sustrato o la situación social de esas personas no es la misma que podríamos tener en Bélgica, Alemania o Francia, donde hay una sociedad que vive ya terceras, cuartas generaciones con crisis, problemas de integración. Aquí estaríamos viviendo primeras generaciones todavía, la problemática es distinta. Esa situación de terceras o cuartas generaciones que rechazan el sueño de sus padres, abuelos, pues aquí´ no se vive todavía. Puede ser una población que está viviendo la crisis, pero como el resto. Las situaciones creo que no son comparables. Sí es verdad que se ha detectado, hay algún combatiente que regresa, que reside o ha pasado por España. Pero yo entiendo que es ese tipo de problemática, como de captación de combatientes para Siria, de propaganda, pero entiendo que no hay mayor problemática.

-Sin embargo, sí que hay más seguridad y coordinación en eventos multitudinarios.

-Mayor coordinación y aparentemente ahora se ve un sistema de prevención mucho más aparatoso a la vista del público. NO dejamos de estar en nivel cuatro, tenemos los antecedentes de los últimos atentados y evidentemente tenemos que tomar cartas en el asunto e intentar en la mayor medida, prever según qué situaciones de riesgo. Por eso sí es verdad que en los últimos acontecimientos que se van produciendo, las medidas de seguridad son más extremas. Pero no porque haya una amenaza concreta y clara, sino que se ha elevado el nivel de seguridad, y en principio en Europa se ha elevado con carácter general el nivel de seguridad europeo y adoptamos esa medida.

-Coronel, cómo le gustaría dejar la Comandancia cuando se vaya?

-Me gustaría que siguiese a pleno rendimiento, si es posible a mayor rendimiento aún, mejor que mejor. Que mi sucesor pueda decir, me han dejado una buena herencia.