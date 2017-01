La zarzuela 'La canción del olvido', primer evento cultural

El Centro Cultural Ciudad de Adra se vistió de largo la noche del viernes para celebrar la gala presentación de la programación cultural profesional que acogerá durante el 2017 en este espacio y que supondrá, en palabras del alcalde de la ciudad, Manuel Cortés, un "salto de calidad" que ha significado un "importante esfuerzo" por parte del Ayuntamiento para "ofrecer los mejores espectáculos a los abderitanos".

Cientos de personas acudieron a esta gala que contó con espectáculo de circo profesional Do not disturb, no molestar de la compañía Vaivén Circo, que encandiló a los asistentes con sus acrobacias y particular estilo cómico y significó el pistoletazo de salida a la nueva programación.

En la gala, el Área de Cultura dio a conocer una serie de novedades con el objetivo de dar un impulso decidido a la cultura en el municipio, entre las que se encuentra un nuevo carnet del espectador y abonos promocionales. Igualmente, se dio a conocer la nueva imagen del Centro Cultural y el nuevo lema del Área de Cultura +Cultura +Ciudad.

Manuel Cortés destacó el "compromiso" por la cultura del Ayuntamiento de Adra que se refleja en el diseño de "una programación ambiciosa y variada, integrada por espectáculos de primer nivel que tienen como objetivo acercar la mejor cultura a los abderitanos y abderitanas y también a los vecinos de toda la comarca".

La programación comenzará el próximo 10 de febrero con la zarzuela La canción del olvido. El Trío Andalucía Ópera será la segunda cita el 18 de febrero, seguido de la obra de teatro Juana La Loca, la reina que no quiso reinar, que tendrá lugar el 18 de marzo.

El 8 de abril el Centro Cultural Ciudad de Adra acogerá Caminos Flamencos, mientras que el 29 de abril tendrá lugar la representación teatral cómica El Eunuco. El 20 de mayo el mejor jazz llegará al municipio abderitano de la mano de Leandro Perpiñán y su espectáculo Por allí viene Costi.

Por otro lado, Manuel Cortés avanzó en su intervención que además de la reciente adhesión al programa andaluz Enredate, "vamos a solicitar que la ciudad de Adra se integre en el programa Platea, que promueve el Ministerio de Cultura, con el objetivo de que los abderitanos puedan disfrutar de grandes espectáculos de las mejores compañías de artes escénicas a nivel nacional".