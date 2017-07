Caballero palía la falta de arietes

ALMERÍA Se ha hecho esperar, pero la UD Almería anunciaba ayer la contratación de Pablo Caballero (Totoras, Argentina) para paliar la falta de delanteros tras la marcha del pichichi Quique González al Osasuna al módico precio de 1'5 millones de euros. El ariete argentino firma para las dos próximas temporadas y llega libre tras acabar su vínculo con el CD Lugo, donde ha disputado las dos últimas temporadas y media. En el conjunto gallego materializó 21 goles en 83 partidos disputados, 46 de ellos partiendo como titular y completando 34 de principio a fin. En su primer curso en el Anxo Carro (llegó en la ventana invernal de la 14-15) hizo 7 tantos, siendo su mejor campaña la 15-16, con 12 goles que lo convirtieron en el máximo realizador del equipo. El curso pasado, lastrado por las lesiones, solo pudo contribuir con dos muescas. Curtido antes de cruzar el charco en equipos de su país como Ferro, Tigre, Almirante Brown o Racing de Avellaneda, Caballero era de lo poco potable que deparaba ya el mercado de Segunda, si bien su contratación se entiende como un segundo delantero a la espera de la guinda al pastel, que bien podría ser un atacante del perfil de Alfredo Ortuño, siempre y cuando al murciano no le surjan ofertas de Primera. Caballero está llamado a ejercer el fallido rol que el curso pasado debió desempeñar Juanjo Expósito, el de `9' que aporte sobre el terreno de juego más cosas que el gol, como trabajo o continuos ofrecimientos en apoyo, además de erigirse en referencia ofensiva. El plantel cuenta con un meritorio que regresa del Celta B dispuesto a hacerse un hueco en el fútbol profesional, el hispanomarroquí Hicham Khaloua, por lo que se hace indispensable ese Caballero pugna con el brasileño Michel Macedo, ahora en Las Palmas, en un choque del curso 2015-2016. otro delantero que te garantice entre 15-20 goles por curso y compense la marcha de Quique. Caballero cumple 31 años este viernes, es zurdo y su envergadura (1,91 metros) le hace tener poderío aéreo. Esas características cerrarían la llegada de un jugador de similares características como Fran Sandaza, que no cuenta para el Girona y apunta al Al Ahli de Caparrós en Catar, pero no de otros del estilo Raúl de Tomás (espera también recalar en un Primera) o el propio Ortuño, sin descartar que se pueda reactivar la estancada renovación de Kalu Uche. En su nota de bienvenida en la web oficial, además de lo ya expuesto, el club destacaba de Caballero "el carisma dentro y fuera del terreno de juego como cualidades propias de un futbolsita completo" que ya intentó firmarse el último día del pasado mercado invernal, pero la negativa del Sporting de ceder a Carlos Castro al Lugo abortó entonces la operación y finalmente la UDA optó por repescar a Uche. El anuncio de la llegada de Caballero ha tenido en general buen eco entre la afición rojiblanca que ha opinado en redes sociales, además de haber dejado buena huella en la parroquia lucense. El futbolista se incorporará hoy al stage que el equipo arranca en La Manga