ÁNGEL DE LA GUARDA...Y rival una semana después

Aprovechando que su equipo no jugaba hasta las 17:00 horas, David Rojas Díaz, más conocido como Valenciano en el mundo del balompié, pasó la matinal del pasado domingo en la grada del campo Manuel Robles, donde se enfrentaban el Atlético Monachil y La Cañada en el partido correspondiente a la 25ª jornada en el Grupo II de la División de Honor Andaluza senior. El técnico del Villacarrillo, que se encontraba analizando al conjunto cañaero, su rival de este próximo fin de semana, acabó convirtiéndose, sin esperarlo, en el gran protagonista de un encuentro que pudo acabar el tragedia si no hubiese sido por su providencial intervención.

A siete minutos para el final del partido, el almeriense Sergio López recibió la carga de un contrario por la banda y se golpeó contra la valla del campo y posteriormente dio con la cabeza de forma contundente contra el suelo, quedando inconsciente. Valenciano no lo dudó ni un segundo y saltó la valla que delimita las gradas del terreno de juego para realizarle con premura al cañaero , y con la ayuda de algunas personas que allí se encontraban, las primeras maniobras de reanimación, que fueron vitales para que el centrocampista recuperase la consciencia antes de ser trasladado en ambulancia hasta el hospital después de unos minutos agónicos y de gran tensión y miedo para jugadores y asistentes que presenciaban la contienda.

"Todo ocurrió en una jugada en la que yo llevaba el balón por la banda y me hicieron una carga, y como en casi todos los campos la valla está muy cerca del campo, me di en la cabeza con ella y luego contra el suelo, pero lo sé porque me lo han dicho mis compañeros. Yo no recuerdo nada. Cuando abrí los ojos recuerdo que había mucha gente encima y empezaron a hacerme preguntas para ver si sabía donde estaba y contra quién jugaba, pero en ese momento no sabía responder. No recordaba nada", comentaba el lunes para este diario el mediocentro del 20 años de edad, que tras diferentes pruebas médicas parece no tener ningún tipo de lesión, aunque estos días se encuentra en reposo en casa bajo la observación de su familia.

Ya recuperado y descansando en tierras almerienses, el exjugador de la UD Almería (juvenil), Español del Alquián y Los Molinos (senior), se enteró por sus compañeros de que había sido atendido por el técnico del Villacarrillo, cuyo equipo visita casualmente el feudo cañaero este domingo. Así, Valenciano pasará en una semana de ser su salvador a ser un rival, aunque evidentemente, y sobre todo en esta circunstancia, una cosa no quita la otra. López asegura que, si está bien para ir al encuentro, ya sea para jugar o para verlo como espectador, "le diré que le estoy eternamente agradecido, porque me dijeron que fue el que me salvó la vida".

Nadie sabe qué podría haber pasado si no hubiese estado allí el que fuese mediocentro del Real Jaén del 2002 al 2004, y pasara por equipos como Puertollano, Torredonjimeno, Martos o Mancha Real antes de dar el salto al mundo de los banquillos. Lo que está claro es que el técnico sabía cómo actuar y lo hizo rápido. "Fue un acto reflejo. Apliqué la formación que nos dan en los cursos de entrenador para recuperar al chaval. Es cierto que nos llevamos un susto tremendo, pero, por fortuna, se quedó solo en eso. No sé a quién corresponde la obligación de que haya ambulancias en los campos de División de Honor, si a los ayuntamientos o a la Federación Andaluza, pero estas situaciones se podrían evitar. Cualquier día puede pasar algo grave en un campo de fútbol", comentaba tras el partido para la página jiennense lacontracronica.es.

A pesar de que no considera que haya hecho nada extraordinario, el míster del Villacarrillo quedará en la memoria de los allí presentes como un ángel de la guarda, aunque deja claro que "no me considero ningún héroe, ni nada por el estilo. Actúas de manera automática. La pena es que no tengamos la protección de otras categorías. Esto nos tiene que servir para que sea obligatorio tener una ambulancia para más seguridad". El domingo, a las 11:30 horas, Sergio y David se reencontrarán en el choque entre La Cañada y el líder en una mañana de rivalidad pero también de agradecimientos.