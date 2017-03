Abandonar nunca; rendirse jamás

Siempre se ha dicho que la gloria no está en no caerse nunca sino en levantarse cada vez que eso ocurre. Ahí está el mérito, en la perseverancia, en seguir caminando aunque los numerosos golpes nos duelan. De eso, de encajar uno tras otro, caer semana tras semana pero continuar andando, sabe mucho el conjunto cadete del CD Oriente que milita en el Grupo II de la Primera División Andaluza, competición en la que es colista con su casillero de puntos aún sin inaugurar a pesar de que ya se han disputado 22 jornadas. Pocos equipos aguantarían tantos tropiezos, y más aún en una categoría en la que no salir victoriosos puede mermar mucho la moral de chavales con edades comprendidas entre los 14, 15 o 16 años.

"Cuando cogí al equipo vi una falta de motivación, porque los niños habían tenido mala suerte en los primeros partidos y algunos empezaron a marcharse. De 19 jugadores que tenía la plantilla se marcharon ocho, cansados de perder, y se quedaron los que son de la casa, que lo están dando todo. Creo que se han juntado muchas cosas este año y por eso estamos así. No se hizo buena pretemporada y en el minuto 70 están físicamente agotados, tenemos la carencia de un referente ofensivo y no se planificaron bien las cosas desde el principio y cuando se quiso reaccionar ya era tarde", comenta Enrique Manzano, actual entrenador de un equipo ya descendido matemáticamente pero que, a pesar de las adversidades, va a terminar las ocho jornadas que le restan a una temporada en la que no pierden la esperanza de lograr, como mínimo, un punto.

En este equipo hay calidad, los rivales nos dicen que no se pueden creer que estemos así"

Manzano admite que "los chavales tienen calidad y lo saben. De hecho muchos entrenadores y jugadores rivales nos han dicho que no pueden creerse que este equipo esté en esta situación, sin sumar ningún punto todavía, pero hay carencias que nos han ido mermando cada partido. Con un buen delantero este equipo me atrevería a decir que podría estar del sexto puesto hacia arriba". Además, afirma de forma tajante que, en unos años, "se va a ver que estos jugadores son buenos". Calma y paciencia es lo que pide el mister oriental, que cuando el club planteó la posibilidad de retirar al equipo de la competición, se negó y se hizo cargo del banquillo aún sabiendo que la situación no era la más idónea. Considera que "muchos de estos jugadores ya pasarán al juvenil de Preferente y es una categoría menos complicada que esta, por lo que este año les tiene que servir de experiencia".

En la presente campaña, el conjunto oriental cuenta sus partidos por derrotas. Nada menos que 22. Ha encajado 88 goles y solo ha marcado 10. Con estos registros, cualquier equipo se hubiese retirado, pero estos cadetes ni abandonan ni se rinden. No es una opción. Quedan ocho partidos para que termine el curso y no van a cesar en su empeño de inaugurar su casillero de puntos. "Siempre les digo que si se pierde, que sea con la cabeza alta, sabiendo que lo has dado todo y que has tratado de jugar bien, aunque es difícil perder y que no se desanimen, pero hay que seguir", concluye su entrenador.