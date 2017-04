"Aguanté a Soriano, pero no iba a hacerme el harakiri"

-Parece que los últimos resultados renuevan las ilusiones...

-Es curioso el cambio que puede experimentar un equipo con los mismos futbolistas, teniendo otro concepto de fútbol y de entrenamientos. Este mundo es tan amplio que cada entrenador tiene su librillo. Por motivos de trabajo no he tenido la suerte de verlo las últimas jornadas, solo algunos, y el equipo ha cambiado para bien, siendo brillante por momentos. Tener el 60% de posesión en el campo del Nástic hace un tiempo era impensable y la mayoría de los equipos no lo consiguen. Estamos muy contentos y esperanzados de seguir en esa línea y mantener la categoría.

-Hace apenas tres semanas esto se veía negro, ¿de qué color lo pinta ahora?

-Estáis viendo al equipo en los entrenamientos, a mí me gustaría pero no tengo tiempo para eso. El equipo ha cambiado, juega más alegre, presiona, es un equipo. Antes no jugábamos como equipo y teníamos esas carencias. Tenemos posibilidades reales porque creo que hasta doce equipos estarán en la pelea. Los de 40 puntos creen estar salvados pero se pueden meter en un lío y los de abajo sufrimos para salir.

-¿Por qué no se renovó a Kalu en verano y po qué se tardó tanto en firmarlo estando en el paro?

-Todos conocemos a Kalu, él marca sus tiempos. Está aquí porque le gusta la ciudad. Se lo requerimos y si no fuese Almería igual no hubiera venido. Es un futbolista que ha ganado dinero y no está aquí por eso, sino porque quiere echar una mano.

-Viendo la reacción del equipo sin Soriano, ¿se arrepiente de no haberlo destituido antes?

-Se tomó la decisión cuando había que tomarla. Tuve más aguante con Fernando que con ninguno, es verdad. Ha estado aquí diez años dándolo todo por el Almería, logrando dos ascensos y manteniendo la categoría el año pasado en las últimas jornadas. Tuve esa consideración, pero una cosa es eso y otra hacerme el hara-kiri. Faltando quince jornadas vimos la imagen contra el UCAM Murcia. Tres jornadas antes ya le dije que si no éramos capaces de ganar no podíamos dejar que esto se hundiera. Por mucho que él quisiera al Almería o lo quiera yo, por encima está la entidad. Él lo entendió porque quiere lo mejor para el club. Igual le dimos cinco o seis partidos más para ver si cambiaba, pero al final tomé la decisión cuando tuve que tomarla.

-¿Cuál ha sido la aportación en este período de Raúl Lozano?

-Raúl viene para estar muy encima de los jugadores, ver sus problemas y ayudarles. Es un engranaje más dentro de las incorporaciones que hemos hecho.Vi conveniente que viniese porque ya en verano hablé con él y sabía que en algún momento le llegaría porque en su época de jugador me entendí fantásticamente. Llegó el momento y viene con su experiencia de director deportivo en el Sporting y de futbolista a sumar.

-¿A qué obedece la decisión de delegar poderes en su hijo, de darle galones?

-Es normal porque el mundo del fútbol profesional necesita mucha dedicación y estar muy encima. Una pequeña cosa significa que un futbolista rinda o no. Minucias que afectan. Para eso hay que estar muy pendientes y yo no podía. Mi hijo estuvo en su época y analiza mucho esto. Antes de traer a otra persona lo pongo a él porque lo vive y le gusta, además de que tengo confianza y fe en él.

-Los últimos resultados revalorizan la plantilla, ¿está sacando la calidad que se le presuponía?

-Siempre lo hemos dicho. No es mejor equipo el que mejor jugadores tiene, sino el que mejor plantilla y equipo haga. La plantilla es la que rinde. Se ha visto que no hemos sido inferiores al Levante, compitiendo y dominándole. El equipo ha cambiado porque hay futbolistas que saben jugar al fútbol. Aquí no se han traído tuercebotas como a veces se dice. En una plantilla de 22 todos no pueden ser muy buenos, eso es imposible y no lo tiene ningún equipo del mundo, pero aquí hay buenos futbolistas. Si le haces funcionar como equipo, que vayan todos a una como Fuenteovejuna, se convierte en un buen equipo.

-¿Hay alguna novedad respecto a la prometida Ciudad Deportiva?

-No voy a hablar de ello porque el día que lo haga la presentaré en rueda de prensa. Es la asignatura pendiente, a veces no depende de uno, sino de otras circunstancias, principalmente el tema económico. Lo tenemos todo, los proyectos pagados, el diseño como va, todo planificado, pero falta poder tener el presupuesto para realizarla, tanto la Ciudad Deportiva como la Residencia para jugadores. Hacerlo a la tremenda no me gusta porque no se queda bien, el día que empiece quiero hacerlo todo, poner la primera piedra y terminarla en 6 meses para no estar siempre de obras.

-¿Es inviable hacerla mientras el equipo esté en Segunda?

-No forzosamente. Llevo un tiempo trabajando muchos factores y si sale al final de paso al Almería le ayudará. No puedo especificar más cantidades ni tiempo, estoy trabajando y se notará cuando anuncie una rueda de prensa y se vea que todo ha cambiado.

-Esta pregunta ya es recurrente, ¿Alfonso García seguirá?

-¿Y por qué me queréis echar? Dentro del organigrama de nuestro grupo hay 20 sociedades y el Almería es una más. La que más disgustos me da cada vez que pierde un partido, esté en Japón o en la otra parte del mundo esa noche no duermo. Esto es algo diferente. Voy a seguir porque son muchos años de trabajo, sacrificio y esfuerzo y si me sale lo que estoy planificando, lo mejor está por llegar.

-¿En caso de salvación se acometerá este verano la remodelación de plantilla que no se hizo el pasado?

-Este año ha habido una remodelación, pero pasaron cuatro o cinco chavales del filial que no han cuajado. El fútbol es así de complejo. Pero ha habido diez incorporaciones. El cuerpo técnico, mi hijo y Raúl ya trabajan analizando todos los pormenores, pero hablar de nombres cuando estamos inmersos en dos meses en los que nos jugamos la LFP... Lo que digan el 99% lo haré siempre que me lo maticen y me convenzan porque sigo siendo el máximo responsable y lo seré por el estado de cuentas, impuestos, etc que firmo yo para que nunca el equipo se desfase económicamente. Vamos a dejar unas cuantas semanas y cuando estemos salvados daremos primicias. Lo importante es que vosotros también os pongáis las pilas porque estamos en la recta final.

-Se le ve decidido a profesionalizar de una vez por todas la estructura del club...

-Creo que estáis confundidos. Andrés Fernández y Soriano hicieron la plantilla y son profesionales. Hay que estar dentro para saberlo porque desde fuera hay desconocimiento. Mariano Blanco estuvo en la dirección jurídica siendo un abogado reconocido en Almería. Los doctores también lo son. Siempre he delegado, pero al venir más tiempo a Almería parecía que lo hiciera todo. Yo doy el visto bueno en el tema económico porque a Messi no vamos a poder traérnoslo. Estáis siempre con esa machaca confundidos. Ha habido muchos clubes que han desaparecido por fichar por encima de sus posibilidades y eso yo no lo permito. Cuando vienes a darte cuenta hay que vender el Estadio y la Alcazaba y eso no puede ser.

-¿No valora la venta del club?

-Qué manía y obsesión tenéis con que me vaya. Voy a seguir de presidente, pero si en un momento determinado el equipo puede crecer lo haré dentro de la normalidad porque he visto ventas problemáticas. Compradores que luego no ponen y no pagan a la plantilla y el equipo acaba en concurso de acreedores.