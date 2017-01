Álex Quintanilla firma por el Mirandés

El Club Deportivo Mirandés y Alexander Quintanilla llegaron ayer a un acuerdo para la incorporación del jugador al conjunto de Miranda de Ebro defendiendo la elástica rojilla lo que resta de temporada y la campaña 2017-18. Quintanilla llega libre al CD Mirandés tras rescindir el contrato que le vinculaba a la Unión Deportiva Almería.

Alexander Quintanilla Urionabarrenetxea (Bilbao, 1990) se formó en las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao y debutó con el filial rojiblanco, el Bilbao Athletic, en Segunda B en la temporada 2010/11. Un año después el jugador se desvinculó de la entidad vizcaína para jugar en el Deportivo Alavés. Tras dos temporadas en el Valencia Mestalla, Quintanilla firmó en enero de 2014 por el Barakaldo C.F. y permaneció dos temporadas y media en el club vasco, llegando a disputar el play-off de ascenso a Segunda la pasada campaña con casi 3.000 minutos jugados.

Álex Quintanilla llega con ilusión y ganas de ayudar en su nueva etapa y según la web oficial rojilla se incorporará hoy mismo a los entrenamientos a las órdenes de Claudio Barragán .

El futbolista vasco se despedía de la afición unionista en una entrevista concedida a UDA Radio en la que quiso agradecer la oportunidad brindada pese a no contar con muchos minutos: "Teníamos que buscar una solución mirando por el bien de ambos porque no estábamos en la situación idónea. El club se ha portado muy bien conmigo siempre y yo he intentado dar lo mejor de mí. Me entendieron perfectamente y llegamos a un acuerdo".

Lamentaba no obstante sus pocos minutos: "No me habéis podido ver porque he jugado solo un partido de Copa y otro de Liga, sin poder demostrar mi juego ni mi valor, pero eso es ley de fútbol. A veces no se dan las circunstancias y hay que aceptarlo. Me gusta tener protagonismo, no estar en mi zona de confort, y era necesario salir para buscar oportunidades en otro lado".