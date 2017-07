Alfonso aparca la venta del club

Alfonso García, presidente de la UD Almería, ha dado un repasado a la actualidad del club desde la concentración de La Manga Club, abogando porque en la nueva temporada el equipo mejore en todos los aspectos. El máximo accionista (dispone del 96% de los títulos) se refirió a las negociaciones que a lo largo del verano han existido para vender el club, matizando que no han cuajado. "Si la hubiera, yo sería el primer en convocar una rueda de prensa para decirlo", en alusión al famoso anuncio digno de 'telediario' que hizo durante la foto oficial de la plantilla allá por el mes de abril.

El propietario de la Sociedad Anónima Deportiva se mostró tajante acerca de la posibilidad de desprenderse de su paquete accionarial: "O no sé hablar o no sé expresarme. Siempre he dicho que no seré un presidente que esté en el club vaya como vaya o pase lo que pase. El fútbol es dinero y si hay un empresario que venga con una capacidad económica, que le guste el fútbol y que tenga un proyecto más importante que el que puedo ofrecer yo, no tengo inconveniente en dejarle paso. El día que venga eso, seré el primero en comunicarlo en una rueda de prensa, pero nadie sabe cuándo puede aparecer esa persona. Quiero el bien del Almería, que crezca, y para que lo haga necesita temas económicos. De momento no hay nada al respecto".

En materia deportiva, el máximo responsable rojiblanco considera que Luis Miguel Ramis es la persona adecuada para dirigir la nave en la nueva temporada, y en este sentido explicaba que "después de conseguir la permanencia, lo normal es que Ramis siguiera esta campaña, siempre y cuando existiera una buena sintonía. Y la hay. Él sabe las posibilidades del club y nuestra confianza en él es absoluta".

El empresario murciano tiraba de manual para avisar de las dificultades de la temporada: "La Segunda División está tremendamenta igualada. Es cierto que desde el año pasado los que vienen de Primera tienen más ventaja porque incluso se han ampliado las ayudas por el descenso, pero tampoco lo tienen tan fácil porque también es cierto que arrastran fichas de jugadores más altas. Aficionados que no sean de un equipo o de otro y estén viendo un partido de esta categoría no sabrían determinar quién está arriba y quién está abajo en la tabla. Todo se define por detalles, por concentración, por estrategia e incluso por fortuna en momentos determinados".

En alusión a la última incorporación, el atacante Pablo Caballero, Alfonso García opina que "Desde hace tiempo pretendíamos un jugador de sus características, e incluso hemos intentado ficharlo en otras ocasiones. Nos va a dar mucho". Igualmente se pronunciaba sobre el resto de contrataciones: "Los fichajes que se han hecho son del convencimiento absoluto del técnico y son los que han decidido venir a nuestro club. La plantilla se está reforzando, aunque a mí me gustaría esperar al final del año para realmente comprobarlo, porque lo hacemos con ilusión y ganas pero esto es fútbol, y a veces ya se sabe...".

Alfonso García no tira balones fuera al admitir las malas temporadas que ha tenido el Almería los últimos años: "Dentro de lo mal que nos han salido las cosas, podemos decir que al menos hemos mantenido la categoría. Hay equipos que bajan de Primera y que inmediatamente bajan a Segunda B por una mala dinámica. Nosotros hemos aguantado. A partir de ahí espero que mejoremos en equipo, en estructura y en tabla de clasificación. Cada campaña es diferente. La competencia es tan grande y tan fuerte que el que tenga mala fortuna o se relaje una temporada puede dar con sus huesos en el fútbol no profesional. Solo hay que mirar y analizar los equipos que figuran en Segunda B y en Tercera y hay muchos que han sido incluso clásicos en el fútbol español".

Poniéndolo todo en una balanza, se queda con los quince años que la entidad ya acumula dentro de la LFP (desde 2002): "Estar en Liga de Fútbol Profesional es verdaderamente lo importante. Lo he dicho, lo repito y lo mantengo, y eso hay que valorarlo porque son ya quince años consecutivos. Y no es fácil. El objetivo siempre tiene que ser ese y, si se produce algo más, será bienvenido. La palabra ascenso se puede decir muy fácil, pero es muy complejo. Nosotros vamos a buscar competir en cada partido y sumar todo lo que podamos, que es el objetivo. Y luego la clasificación te dirá dónde mereces estar".