Almería suena fuerte en la Europa rugbier

La satisfacción es plena en la sección de veteranos del club, tanto si se ha viajado como si no a esta edición del European Golden Oldies Rugby en la capital lusa. Son más de un centenar los jugadores de más de 35 años los que se visten con la ‘piel’ plateada, un numeroso grupo que hace de URA una de las entidades más destacadas de España en esa categoría. De entre todos, nada menos que 40 se ‘alistaron’ para “poner a Almería en el mapa” con una notable actuación en Lisboa. Palanca dio la misión por cumplida: “Tras más de un año de entrenos las sensaciones han sido espléndidas y hemos dejado el nombre de Almería muy alto con Lamarca como patrocinador acompañante”.

El presidente del club cruzado habla de “la Europa rugbier”, que es la que se da cita en EGOR cada dos años, para dejar claro el impacto que la marca de la provincia en “un mercado potencialmente muy interesante”. Se han venido de vuelta “muy contentos” por ello, y con una demostración más del deporte oval en Almería: “Hace unos años, el pensar que íbamos a todo un campeonato de Europa oficioso era un sueño, y hacerlo con 40 jugadores, más, algo que no se lo habría creído nadie”. De España, solo equipos de Madrid, de Andalucía, solo equipos de Málaga y Sevilla, más URA, “solo con el añadido de una selección variopinta llamada Barbarians, formada por gente de varios sitios”.

Esto deja claro la importancia de “tener la capacidad para ir, pero también es muy llamativo el potencial de 40 jugadores, que no lo tienen todos los equipos, algo que se ha logrado por haber contado el año entero con una instalación para montar el equipo y prepararse bien”. Y es que no hay resultados y, por lo tanto, no sale campeón, pero todos quieren demostrar: “Íbamos un poco a abrir la manzana y empezamos ganando los dos primeros partidos, sabiendo ya de entrada que el nivel iba a ser muy alto”. Pese a los buenos resultados, Palanca se queda con ‘lo demás’: “Ha habido una convivencia muy bonita y sido algo así como una especie de viaje de estudios a nuestra edad”.

El ambiente interno del equipo se ha reflejado en el exterior, recibiendo muchos elogios por parte de las demás delegaciones: “Los que no jugaban algún partido se han encargado de la intendencia, reflejo del desinterés que hay en el rugby, la convivencia, la confraternización… eso en un campeonato oficioso de Europa que no valora los resultados pero al que todo el mundo se prepara con ganas, equipos ingleses, franceses, italianos, croatas, belgas, portugueses, por supuesto, un chileno, dos argentinos, un australiano…, todos diciendo que les gustaba jugar contra nosotros porque somos duros pero limpios y justo por eso nos felicitaban; hemos dejado amigos y nos reencontraremos en Split”.

Esa será la próxima parada del EGOR en el año 2019, en donde ya se tiene la mente puesta con la ambición de dos equipos, uno +35 y otro +50. De hecho, el mayor tesoro que se han traído los Lomos Plateados es más unión del grupo y más fortaleza, y el convencimiento de que se está haciendo algo muy grande en Almería a todos los niveles”. No hay estrellas, “algunos han iniciado en este deporte hace un año y los demás no han destacado individualmente antes, pero el nivel es muy aceptable gracias al trabajo de ‘Tuercas’, presidente de los veteranos y entrenador de los tres cuartos, y ‘Manute’, entrenador de la primera línea”. URA iba confiado pese al notable nivel, y tenía motivos para ello.

Palanca no es de ponerse límites, y no descarta que Almería algún año pueda organizar una edición del EGOR: “En cuanto al desarrollo, el rugby ha estado por encima de la organización portuguesa, que no ha sido buena y que no tiene nada que ver con lo que es la dirección del evento; en San Sebastián fue todo un éxito y en Lisboa ha habido fallos, con el añadido de que es muy difícil que en algún lugar de Europa igualen el tener en el centro de una gran ciudad nada menos que seis campos de rugby”. Lomos Plateados han ganado por tener el mejor ambiente y además se ha tenido en el doctor Vizcaíno “el mejor cicerone, ya que vivió en la ciudad 11 años y dejó muchísimos amigos”.

Promoción

Sobre lo de “no hay límites” el presidente introduce un matiz: “Los pone la administración”. Palanca avisa: “En cuanto acabe la promoción relanzaremos otra vez nuestra reivindicación, porque el Juan Rojas sigue igual”. Primero hay que centrarse en lo deportivo y el domingo se jugará muy concentrados: “Nada de exceso de confianza”. El presidente se descubre ante los suyos y les pide que rematen: “Agradezco al equipo el esfuerzo del domingo y le pido el último de la temporada”. Llamamiento también a la afición: “Que nos acompañen en una fiesta del rugby, que enseñemos músculo y terminemos de sensibilizar”.