El Almería B vuelve a ceder terreno a sus perseguidores

La Unión Deportiva Almería B está viviendo su segundo bache negativo de la presente campaña después de sufrir su segunda derrota consecutiva al caer frente al Motril por 0-1 el pasado domingo en el Mediterráneo. Con este tropiezo, los rojiblancos igualan su peor racha del curso hasta el momento, ya que pasó por una similar a finales del pasado mes de noviembre.

No cabe duda que a estas alturas sí se notan más las jornadas en blanco, sobre todo si ocurren ante un rival directo como es el cuadro motrileño para los rojiblancos, que solo han logrado dos goles en las últimas cuatro jornadas de competición. Estas semanas de bajón, no han movido al filial de la tercera plaza, pero sí han hecho que sus perseguidores le recorten cierta distancia y las posiciones de play off y las que hay a su estela se ajusten muchísimo. Los de Fran Fernández tienen ahora al Huétor Tájar a cuatro puntos por detrás y al Motril (5º), a cinco. También se han metido en la pelea por alcanzar la promoción Martos y Loja.

Por otro lado, los almerienses perdieron una oportunidad de oro no solo para marcar más las distancias con los granadinos sino también para dar caza a una segunda plaza que sigue ocupando un Antequera que cayó por 1-2 en el feudo hueteño. Rojiblancos y antequeranos suman 47 puntos y ven como se aleja en la distancia el líder, un Atlético Malagueño que sigue imparable y que lleva ya 61 puntos. Será más que complicado arrebatarle la primera posición al filial albiceleste, por lo que la lucha interesante estará del segundo al cuarto puesto.