Anquela: "La UDA, hecha para ascender"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Antonio Albacete "Anquela", declaró ayer que su rival de mañana, la UD Almería de Fran Fernández, es un equipo "hecho por y para ascender porque tiene buenos futbolistas, pero que ha tenido mala racha".

Anquela consideró que el encuentro no solo es importante para el conjunto rojiblanco, penúltimo de la tabla clasificatoria de la Liga 1|2|3, sino que para su equipo también lo es."Para nosotros también es muy importante y al igual que ellos queremos ganar. Vamos a intentar vencer y seguir en esta línea que ahora llevamos pero no lo tendremos fácil", avisó el técnico natural de la ciudad jienense de Linares.

El preparador del conjunto altoaragonés consideró que la Segunda División es la liga "más difícil del mundo", que todos los equipos menos el Levante están al mismo nivel y que "si se pierde el respeto estás perdido".

En este sentido, advirtió de que nunca se puede dejar de competir porque, si es así, las consecuencias son malas. "Cuando no se hace lo que se pide y el equipo no tiene respeto hacia el rival y no se compite, no se gana ni se empata. Pido a mis futbolistas que seamos competitivos para poder puntuar en Almería ya que en la Segunda División, cuando no se compite, te ganan todos", dijo el técnico.

Anquela destacó la importancia del bloque sobre las individualidades explicando que todos son importantes en su equipo y que si piensan en otra cosa irán mal. "Una alineación la hace cualquiera, un equipo ya cuesta más y ser competitivo mucho más. Un equipo se tarda mucho tiempo en hacer y se desarma en un segundo, pero cuando se deja el alma y se juega bien es más fácil todo", finalizó.