Aprietan o al Cádiz

Pese a que ayer en Cádiz daban prácticamente por cerrada la llegada de Dani Romera junto a David Barral y el central Marcos Mauro a la disciplina amarilla, lo cierto es que la UD Almería no ha dicho su última palabra respecto al delantero almeriense.

La dirección deportiva unionista trabaja los últimos días en las negociaciones con el Barça B a la par que intentan convencer al jugador de que el nuevo proyecto que hay en ciernes va a ser ilusionante para conseguir que retorne a su ciudad.

Llegar al primer equipo de mi tierra es mi sueño, pero estoy en negociaciones y queda mucho verano"

A tenor de las declaraciones del propio Dani Romera en su visita institucional de ayer a la alcaldía de la capital la opción rojiblanca todavía no está descartada, aunque el Cádiz entró con fuerza en la puja: "Me gustaría venir a Almería, llegar al primer equipo de mi tierra es mi sueño, pero todavía estoy en negociaciones y queda mucho verano por delante".

El jugador parece tomárselo con calma, si bien reconoce que su idea es militar en Segunda División el próximo curso con colores distintos al azulgrana, donde la llegada del Choco Lozano podría restarle minutos: "He hablado con 3 o 4 equipos, pero el que primero decide es el Barça, que verá si me deja salir o no, porque allí tengo contrato. Después ya veremos, pero yo lo que quiero es jugar en Segunda División, en España o en otra parte, donde sea".

Además del interés mostrado por Cádiz y Almería, equipos como el Tenerife o el Valladolid también le siguen la pista al cañaero, que reiteraba su predisposición por volver al Almería pese a denotar cierto resquemor por cómo se produjo su marcha en el verano de 2015: "Para mí sería un sueño jugar en el primer equipo del Almería. No me dejaron hacerlo hace dos años, cuando me dijeron que era el tercer delantero [Sergi era el técnico entonces], y tuve la oportunidad del Barça, que era una gran opción. Allí me he curtido como futbolista, los valores del Barça son muy buenos, pero yo creo que ya ha acabado mi etapa, porque mi objetivo es pasar a Primera División y el Barça B no puede hacerlo. Si lo hago con el club de mi tierra y apuesta por mí de verdad y me valora, vendré".

Esa valoración que pide se traduce en el salario y aunque el Cádiz en un momento habría tomado la delantera, parece que el Almería está dispuesto a hacer un esfuerzo económico con su ficha y pagando traspaso por un futbolista que tiene contrato en vigor. Es en ese punto donde entra en escena el interés de Osasuna por Quique González, traducido en la posibilidad de comprarlo por una cantidad cercana al millón y medio de euros.

Con esa inyección monetaria y teniendo en cuenta los ingresos por la venta de Chuli al Getafe, Iván Sánchez al Albacete o Josema al Córdoba (alrededor de tres millones de euros si se cierran todas las operaciones en curso), la dirección deportiva unionista tiene argumentos más que sobrados para poder hacer un esfuerzo por un '9' criado en su cantera.

Otro asunto es que desde la propiedad no se autoricen dispendios al margen de los marcados en el presupuesto de fichajes, circunstancia que limitaría mucho la capacidad rojiblanca de pujar por los pocos '9' apetecibles que quedan en el mercado.