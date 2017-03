Asegurar el liderato, principal objetivo

Unicaja tiene mañana uno de los partidos más importantes en lo que va de temporada. A las 20 horas sobre el parqué del pabellón Moisés Ruiz los ahorradores se enfrentarán ante Vecindario ACE Gran Canaria. Un partido donde en el caso de conseguir una hipotética victoria puede asegurar la primera plaza de la clasificación y el factor cancha de cara a las eliminatorias por el título. Un choque al que llegan los ahorradores tras vencer a Mediterráneo en un claro triunfo a domicilio, justo una semana después de caer en la Copa. Los canarios no serán un rival sencillo y es que llegan a la capital con ganas de mejorar su actual posición, lo que les hace un complejo oponente.

Piero Molducci, en la previa del choque, analizó la dificultad que supone un encuentro donde hay tanto en juego. "Son un equipo muy joven que juega siempre peligroso. Están siempre con buena actitud", recalcó.

Clasificarse ya para el play off implicaría "ganar tiempo", lo que el italiano analizó de esta manera. " La rutina no cambia como entrenamiento técnico, sí un poco como físico, ya que normalmente cuando se prepara el play off hacemos un trabajo diferente desde ese punto de vista", explicó. "No se puede pensar en los play off porque resta aun un mes y no se sabe con quién se juegan", añadió.

Sobre la posibilidad de asegurar la primera posición el técnico fue claro. "Nosotros solo tenemos que mirar nuestro equipo, entrenar bien, ya que lo más importante es cómo un equipo se entrena, así que no pienso en el cruce y sí miro un poco los resultados de los demás equipos", analizó.

Si hay alguien que lo vivirá de un modo especial ese es el 'canarión' de la plantilla ahorradora: "La verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo y encontrarme otra vez con mis antiguos compañeros del equipo y de la isla, y más ganas aún de verlos porque tengo muchos amigos ahí, dijo Arabisen. "Tendremos un colchón para poder centrarnos ya en los play off", finalizó sobre un posible triunfo.