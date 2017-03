Azeez: "Lo más importante es el equipo, no pienso otra cosa"

El caso de Ramón Azeez es uno de los temas más enigmáticos en la temporada de la UD Almería. De ser imprescindible en las primeras fechas, pasó al ostracismo y desde hace cuatro jornadas vuelve a ser un habitual entre los once titulares. Un vaivén emocional que no ha parecido perjudicar a su juego, en el que poco a poco recupera su mejor nivel. "En cada partido estoy muy bien, cogiendo más confianza y ritmo", dijo. Una situación en la que el nigeriano estableció un paralelismo con la del colectivo: "Cada semana vamos a más".

Su no convocatoria por parte de Fernando Soriano fue uno de los temas que más debate ha generado en todos los estamentos de la UDA. A pesar de que el jugador lanzó un dardo envenenado en su Instagram al de Alfamén, ayer, en una de sus pocas comparecencias por la sala de prensa, quiso focalizar todo el problema en su persona. "Al principio de la temporada jugaba y llega el momento en que no lo hago. Quizá bajé el nivel y por eso me quedé fuera. Lo importante es que estoy jugando otra vez. Yo intento hacer mi trabajo y el míster es el que toma la decisión", explicó sobre la delicada situación deportiva que ha vivido en los últimos meses. Sin duda, la llegada de Kalu Uche en el mercado invernal ayudó mucho al momento en el que ahora se encuentra: "Es como un hermano para mí". En este sentido, y al acabar contrato este verano, el futbolista fue cuestionado por su opinión de seguir en el club. "Lo más importante ahora es el equipo y yo estoy centrado en el partido del domingo. No pienso en otra cosa", afirmó. A lo que añadió: "Estoy contento aquí. Almería es como mi casa".

El nigeriano no se pudo ejercitar ayer a las órdenes de Luis Miguel Ramis por una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha, lo que deja en interrogación su participación en el Nou Estadi. "Hay que esperar al entrenamiento de mañana (por hoy)", valoró. "En Tarragona no va a ser fácil y estamos trabajando para ganar. Es lo que intentamos cada partido", manifestó sobre el choque del domingo en tierras catalanas.