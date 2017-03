Ballesta, cada vez más cerca de ser el elegido

Tras varios días de cónclave, reuniones y llamadas telefónicas la decisión está cerca de ser tomada. Salva Ballesta tiene muchas papeletas para ser el nuevo entrenador de la UD Almería. Ante la negativa de varios de los técnicos sondeados, Raúl Lozano parece haberse declinado por la opción del zaragozano. Ballesta podría ser el elegido para comandar una nave que ahora mismo se encuentra en la última posición de la tabla.

A priori, y según las declaraciones de Alfonso García tras destituir de su puesto a Fernando Soriano el pasado domingo, El Aviador no cumpliría con el perfil. No obstante, su única experiencia en un banquillo de cierto nivel acabó con resultados satisfactorios. El ex jugador fue técnico del Atlético Malagueño, filial del Málaga CF, durante dos temporadas. En ambos años cuajó grandes campañas en el grupo IX de la Tercera División y acabó jugando play offs de ascenso a Segunda División B. En esa fase, no cosechó buenos resultados y el sueño del ascenso quedó frustrado. Al fin de la segunda campaña, el club presidido por Al-Thani decidió prescindir de sus servicios.

Como entrenador del Atlético Malagueño jugó dos play offs de ascenso a Segunda B

Si bien como entrenador no tiene la experiencia y el saber de la categoría que se demandaba, como jugador Salva Ballesta militó varias temporadas en conjuntos de la categoría de plata. Pese a ello, el maño destaca por su liderazgo como capitán de la nave y por el buen manejo de los jóvenes talentos. En aquel tiempo cocinó a fuego lento a jugadores como Samu Castillejo, Juanpi Añor o Pablo Fornals, que ahora son reconocidos en el primer nivel futbolístico.

Tras un tiempo fuera de los banquillos, sonó para el Celta pero finalmente no cristalizó esa opción, ahora el reto para Ballesta es mayúsculo. Se hace cargo de un equipo que está a cuatro puntos de salir del descenso, que anímicamente no pasa por su mejor momento y, por si fuera poco, tiene una fractura social antes nunca vista. En esta coyuntura tan compleja, el ex delantero tendrá una oportunidad única para demostrar su valía en el primer gran banquillo que puede ocupar en su corta carrera como primer técnico.

De hacerse oficial la contratación del preparador en las próximas horas o días, el mismo se haría ya cargo del equipo para afrontar el complejo choque que debe disputar el conjunto unionista el domingo que viene frente a la SD Huesca al calor de su afición.