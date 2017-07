Bautista accede a la tercera ronda

El español Roberto Bautista accedió a la tercera ronda del torneo de tenis de Wimbledon por cuarto año consecutivo al vencer al alemán Peter Gojowczyk por 6-2, 6-1, 3-6 y 6-3. El número 19 del ranking mundial se enfrentará el viernes por un lugar en los octavos de final ante el ganador del duelo entre el japonés Kei Nishikori y el ucraniano Sergiy Stakhovsky.

Bautista, de 29 años, rompió el servicio de su rival en ocho ocasiones durante las dos horas y 17 minutos que duró el encuentro en la pista 16 del All England Club. Es la quinta participación del español en el tercer Grand Slam de la temporada, donde su techo son los octavos de final que alcanzó en 2015. Aquel año cayó ante el suizo Roger Federer y hace un curso se despidió del césped londinense en la tercera ronda.

Bautista es el primer español que avanza a la tercera ronda.

Murray vence al alemán Brown y da nuevo paso en su defensa del título

El británico Andy Murray dio el segundo paso en la búsqueda de defender su título de Wimbledon al vencer hoy sin incovenientes al alemán Dustin Brown para clasificarse a la tercera ronda del certamen.

Sin rastros de las molestias en la cadera que lo afectaron antes del torneo, el número uno del mundo necesitó poco más de una hora y media para vencer a Brown por 6-3, 6-2 y 6-2.

"La cadera está bien, me moví bien los dos primeros partidos. No me afectó y estuve entrenando bien. Me siento bien y espero seguir así", comentó el escocés, dos veces ganador sobre la hierba del All England.

Murray se mostró conforme con su rendimiento y por haber superado sin problemas a un jugador que puede ser peligroso en césped, como lo demostró hace dos años al ganarle aquí al español Rafael Nadal.

"Dustin es un jugador con un estilo muy difícil de leer. Me concentré mucho en mi servicio, logré puntos gratis con el primero y él no pudo leer bien en el segundo. Además, logré restar mejor que en la primera ronda", analizó Murray.

En la próxima ronda, el ídolo local chocará con el italiano Fabio Fognini, vigésimo octavo favorito, que derrotó por 7-6 (7-3), 6-4 y 6-2 al checo Jiri Vesely.

Otros favoritos al título como el francés Jo-Wilfried Tsonga, el japonés Kei Nishikori y el croata Marin Cilic también se aseguraron su pasaje a la tercera ronda.

Tsonga, duodécimo preclasificado, superó por 6-1, 7-5 y 6-2 al italiano Simone Bolelli. Nishikori, en tanto, necesitó sudar un poco más para ganarle por 6-4, 6-7 (7-9), 6-1 y 7-6 (8-6) al ucraniano Sergiy Stakhovsky, mientras que Cilic venció pot 7-6 (7-2), 6-4 y 7-5 al alemán Florian Mayer.