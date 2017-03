Una desalinizadora necesaria

La agricultura es primordial para el desarrollo de las comarcas del Levante y el Almanzora. Pero para que el campo fructifique y se genere empleo y riqueza es preciso disponer de agua. No es vano, la agricultura lleva entrelazado un importante consumo de agua. Es por ello, que los regantes del Levante y del Almanzora reivindiquen recursos hídricos. El presidente de la Sociedad Aguas del Almanzora, Javier Serrano, que agrupa a 27 comunidades de regantes, ha declarado que el objetivo prioritario es garantizar el agua.

"En Almería no tenemos garantizada el agua". "Hay que poner en valor tener este bien y reivindicar la necesidad de la garantía del agua. Esa es nuestra lucha y es la que tiene que ser de toda la sociedad almeriense", ha manifestado.

Para Aguas del Almanzora lo más urgente es reparar la desaladora del Bajo Almanzora en Cuevas del Almanzora, que lleva cuatro años paralizada sin dar servicio al quedar anegada e inutilizada en la riada de 2012.

Las obras de arreglo que se han venido presupuestando en las cuentas estatales en los últimos tres años (8,7 millones en 2014, 11,6 en 2015 y 22,6 en 2016) no comenzarán hasta que no avance la causa judicial del caso Acuamed. Aclarar que la desaladora es una de las que está siendo investigada dentro de la operación Frontino por presuntos fraudes y sobrecostes en las obras realizadas por la sociedad estatal.

La reivindicación de los regantes del Almanzora no es cosa de un día ni de dos, sino que son cuatro años exigiendo el arreglo de esta instalación, que debería haberles aportado de forma agregada 60 hectómetros cúbicos. "Estamos necesitando el agua de esa planta", ha asegurado Javier Serrano, que ha añadido: "No sabemos cuando se reparará, ya que dicen que es un tema que está judicializado. No lo dudamos pero los regantes lo padecemos".