El Berja ya roza el cetro liguero y el ascenso

El Berja dio un paso de gigante el pasado fin de semana de cara a lograr su objetivo de ser campeón de la competición liguera y, por consiguiente, convertirse en equipo de División de Honor Andaluza senior la próxima temporada. Los virgitanos golearon por 1-5 a un Plus Ultra que ya no tiene opciones de dar caza en la tabla clasificatoria al primer puesto. Y es que quedan quince puntos por disputarse y el conjunto de Novo saca, desde el liderato, ocho puntos al segundo, que es el Huércal, y que vio cortada su buena racha en Vera (2-1), y diez al tercero, un Roquetas que descansó en esta última jornada, pero que junto con el cuadro huercalense es el único que aún tiene opciones matemáticas de poder optar a alcanzar esa primera posición, aunque ambos son conscientes de que será muy complicado que el Berja baje los brazos. Así, los del Poniente almeriense están a un paso prácticamente proclamarse campeones, algo que no podrán certificar aún el próximo domingo si ganan los del Bajo Andarax.