Borja y Álamo, a tirar del carro

Gracias a la llegada de los dos primeros fichajes del presente mercado invernal, la semana pasó rápida en el seno de la Unión Deportiva Almería y parece que hace un mundo fue el partido de Reus, posiblemente el peor que ha disputado el conjunto rojiblanco en muchos años. Sin embargo, sólo hace siete días que ese conjunto sin sangre, sin actitud, sin carácter, sin garra y sin argumentos deambuló por un terreno de juego.

La llegada de dos hombres con experiencia y envergadura ha cambiado la visión de muchos aficionados. Tras el último partido de la primera vuelta, todo era negro; horas antes de comenzar la segunda vuelta, es un gris verdoso. ¡Con qué poco se puede ilusionar a una hinchada totalmente defraudada con su equipo! Borja Fernández y Javi Álamo son dos futbolistas que le van a aportar calidad y potencia al centro del campo, una línea en la que Soriano no sabe qué más probar para que funcione, puesto que ninguna de las piezas que pone funcionan correctamente. Por eso, con menos de cinco entrenamientos en sus piernas, los dos se subieron en la mañana de ayer al autocar rumbo a Cádiz.

33Puntos. Suma el Cádiz, gracias a nueves victorias, seis empates y otras tantas derrotas

Que jueguen es otra historia, ya que dependerá de su estado de forma. Borja Fernández tiene que hacerse con el mando del equipo, tiene que controlar los tiempos del partido y darle sentido al juego de un Almería, hasta ahora horizontal y con excasa profundidad, sobre todo fuera de casa. Eso sí, no tiene el ritmo necesario puesto que lleva algún tiempo sin competir, pero su presencia se antoja muy necesaria para el Almería, sobre todo al ver cómo Soriano dejaba fuera de la convocatoria a José Ángel, el único que proponía algo diferente en la medular.

Por su parte, Javi Álamo sí tiene teóricamente más papeletas para jugar de inicio, puesto que trae ritmo de Osasuna. El canario es un gran extremo, de conducción segura de balón y grandes diagonales a la espalda de la defensa. Además, tácticamente cumple, algo que le gusta a Soriano y que necesita el Almería como el comer. Por eso, no sería de extrañar que sentara a alguno de los extremos (Puertas o Fidel) o incluso al mediapunta (Pozo) para darle entrada a Álamo. Sin Juanjo en la convocatoria al no recuperarse de la lesión, el maño tendrá que variar el ataque de las últimas salidas.

Sea como fuere y con quien fuere en el once, al Almería no le queda otra que pedirle perdón a sus aficionados con un buen partido en el Ramón de Carranza. Aunque los mensajes lanzados en los últimos tiempos por la plantilla tienen ya poca credibilidad en la grada, lo cierto es que Fernando Soriano ha dicho que les pica el orgullo después del horrible papel hecho en Reus. Si aquella mala imagen sirve para reaccionar, bienvenidos sean los colores que a más de uno le salieron al ver cómo los rojiblancos tiraban otro partido más. Y es que el dato es alarmente: si por alguna de esas circunstancias que tiene la vida, el Almería hoy se equivocara y ganara, sumaría en un solo partido de la segunda vuelta el mismo número de puntos que todos los disputados en la primera vuelta. Es decir, tres. Ahí es nada, por algo va el equipo como va.

Hasta el momento, la suerte ha acompañado y los rivales directos no se han escapado demasiado en la tabla clasificatoria. Sin embargo, ayer sábado muchos de los que están ahí abajo reaccionaron y lograron triunfos muy importantes, que le meten más presión a los de Soriano. El Alcorcón ganó en Huesca y el Nástic de Tarragona en Lugo, dos estadios en los que el Almería no hizo nada de nada por merecer mejor suerte de la que corrió, es decir, dos derrotas como en tantos otros lares de España. Así las cosas, o se puntúa en Cádiz esta tarde o el fondo siempre estará un poco más hondo.

El partido no va a ser nada fácil para los almerienses. El Cádiz, con esa ilusión y fe que falta desde hace mucho en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, es un conjunto muy peligroso, pese a no tener grandes nombres en su plantilla. Eso sí, tiene un goleador que casi todo lo que toca, acaba en las mallas rivales, Ortuño. En verano fue ofrecido al Almería, que lo desechó, y ahora se lamenta y busca a la desesperada en el mercado. Además, los amarillos son un equipo al que no les importa ceder el balón a su rivala, puesto que salen como balas en la recuperación y sacan petróleo en el balón parado. Esto es, la antítesis rojiblanca.

¿En el Carranza puede ganar el Almería? El de toda la primera vuelta, incluso el del año pasado, imposible. Si Borja y Javi Álamo son capaces de cambiarle la cara de manera radical al equipo, claro que tiene sus opciones. La vuelta de Nano al equipo titular también le dará más llegada por banda, algo que se echó mucho de menos la pasada jornada. Veintiún partidos quedan por delante para arreglar el actual estropicio.