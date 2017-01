Borja y Javi Álamo mejoran lo presente

A nivel colectivo no resultó el mejor debut posible, pero en el plano individual puede asegurarse que tanto Borja Fernández como Javi Álamo saldaron con nota su estreno. Lo hicieron en un feudo complicado y no se arrugaron en ningún momento pese a no conocer en profundidad los mecanismos del equipo y pese a llegar sin el necesario ritmo competitivo.

Ambos habían avisado durante su puesta de largo que estaban a disposición del míster si lo estimaba oportuno, pero Borja no jugaba desde el pasado 21 de diciembre y en el caso de Álamo no había gozado de continuidad en el Osasuna, si bien llegaba de disputar los 90 minutos de la ronda copera ante el Eibar.

Han bastado 90 minutos para ver que Borja aporta mayor empaque en la media

El centrocampista gallego actuó de inicio en el doble pivote formando una solvente pareja con Fran Vélez. Durante el tiempo que ambos coincidieron en el campo, hasta que Soriano optó por sustituir al tarraconense para dar entrada a Diamanka en el minuto 58, los dos se bastaron para frenar las acometidas cadistas en la zona ancha.

Borja incluso se las ingenió para no verse condicionado en el juego a pesar de haber visto una cartulina amarilla a los 33 minutos de la primera mitad. El exmadridista dejó la sensación de controlar la posición como nadie, abarcando un amplio territorio en la medular y ayudando con su estatura en la defensa de las jugadas a balón parado, el talón de Aquiles hasta la fecha.

90 minutos fueron suficientes para comprobar que su paso por la liga india en las últimas campañas no le ha restado un ápice de competitividad y si las lesiones lo respetan debe ser pieza clave en la pelea por la permanencia. Sin género de dudas, Borja mejora lo presente en el mediocentro rojiblanco y ya es decir, porque antes de su llegada ya había seis jugadores capaces de jugar ahí: Vélez, Azeez, José Ángel, Diamanka, Corona y Joaquín.

Mejorar lo presente es más complicado en el caso de Javi Álamo, ya que en su puesto se desempeña uno de los pocos futbolistas desequlibrantes y en forma del plantel, el almeriense Antonio Puertas. En cualquier caso su llegada significa un soplo de aire fresco al aportar mayor versatilidad en las bandas, ya que Puertas maneja bien la zurda y puede jugar a pierna cambiada.

Otra evidencia es la talla del canario y su poderío aéreo en las acciones ofensivas. Sin ser uno de sus puntos fuertes, dejó en el Carranza un par de pinceladas con sendos cabezazos superando a la zaga rival. Eso y otra cosa que iba buscando Soriano, apurar la línea de fondo y sacar centros (Corona remató uno al palo) al tender Puertas a irse hacia el interior.