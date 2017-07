Bottas gana el pulso a Vettel

Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá primero, al lado de Sebastian Vettel (Ferrari), en el Gran Premio de Austria, que hoy se disputa en el circuito Red Bull Ring, donde Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá octavo tras perder por sanción cinco puestos en la parrilla.

Bottas intentará defender el primer puesto ante el previsible ataque del líder del Mundial, Vettel, en espera de la remontada de Hamilton -segundo a 14 puntos del alemán-, después de haberse visto obligado a sustituir su caja de cambios.

En el que es el trazado más corto del Mundial, Bottas completó sus 4.318 metros en un tiempo de 1.04,251, sólo 42 milésimas menos que Vettel, beneficiándose indirectamente de la bandera amarilla que se mostró tras el percance de Romain Grosjean (Haas) en el desenlace de la Q3. Ello obligó a abortar el último intento a numerosos pilotos, entre ellos Carlos Sainz (Toro Rosso), que acabó en un meritorio décimo puesto.

Vettel fue el más rápido en la última sesión de entrenamientos libres de la mañana. Hamilton marcó el mejor parcial en la primera ronda (Q1) de la clasificación, por delante de Kimi Raikkonen (Ferrari), y Bottas fue el más veloz, seguido de Vettel, en la Q2, en la que cayó eliminado Fernando Alonso (McLaren).

El asturiano sufrió un nuevo contratiempo, hecho público a primera hora del día. En su nuevo motor (la especificación número 3), que supuestamente le iba a aportar un par de décimas por giro, se detectó el viernes un problema en el MGU-H -el generador calorífico asociado al turbo-, por lo que cambió la unidad de potencia por la especificación antigua (la 2), con la que había sumado en Bakú los primeros puntos del año.

Alonso se quedó en la Q2, pero volvió a batir a su compañero de equipo, Stoffel Vandoorne. Del mismo modo que Sainz superó una vez más a Daniil Kvyat, el otro piloto de Toro Rosso.

El madrileño tuvo que aguantar el viernes un -para muchos- desproporcionado rapapolvo de sus jefes, después de contradecirlos. Y es que sus superiores declararon que este circuito no les resultaba muy favorable para las especificaciones de su coche. Sainz consideró que esa valoración no era muy acertada, y algunos no vieron con buenos ojos sus palabras. Así que ayer optó por hablar en la pista y se metió en la Q3, en la que pudo haber conseguido una mejor posición de no haber sido por la bandera amarilla que provocó Grosjean, quien finalmente fue sexto.

Por detrás finalizó Max Verstappen (Red Bull), justo delante de Sergio Pérez (Force India), que acabó octavo y avanzó un puesto gracias a la sanción de Hamilton, al que escoltará en la cuarta hilera.

Pérez también ganó el duelo interno en Force India, otra escudería en la que saltan chispas desde hace varias carreras, a Esteban Ocon. El francés saldrá desde la quinta fila, al lado de Sainz, en el Gran Premio de Austria.