De los rascacielos a un pueblo de cuento de hadas

Cuando hace unas semanas Sergio salía del pabellón en el que entrenaba con la selección absoluta qatarí y miraba hacia arriba, no encontraba el sol, sino mastodónticos rascacielos construidos a golpe de petrodolar. Todo va a cambiar en el recóndito pueblo de Hungría al que se va a trabajar ahora, poblado de pequeñas casas con pintas de castillo e inmensas zonas verdes, a las que el propio clima estepario se encarga de mimar. El MVCF Berettyoujfalu, equipo representativo de esta localidad limítrofe con Rumanía, se ha hecho con los servicios del técnico almeriense para volver a ser el mejor de la liga húngara.

"El segundo entrenador de España, Fede Vidal, había estado allí y me recomendó. Es una buena oportunidad para conocer otro tipo de fútbol y me fascinó el lugar", que apenas ha conocido las maravillas que esconde, puesto que acudió en un viaje relámpago de dos días a firmar su nuevo contrato: "Es el club de un pueblo muy pequeño, pero que tiene todas las condiciones para ser grande. Me encontré total predisposición para trabajar y lo que más llamó mi atención es que el pabellón sólo tiene las líneas de fútbol sala, no es una cancha polideportiva en la que se juega también a voleibol o baloncesto".

Con estos condicionantes, a Sergio sabe que le van a exigir mucho. "He firmado un contrato de tres años para hacer un proyecto bonito. En este tiempo, vamos a intentar volver a la Champions y sumar algún título", para lo que tendrá pronto que hacerse con el idioma, puesto que en Hungría no todo el mundo domina el inglés con soltura: "Tendré un traductor, pero tengo claro que he de aprender lo más pronto posible palabras deportivas en húngaron para defenderme y que las órdenes se capten rápido en los partidos: defiende, ataca, aprieta...".

Sergio llega a esta oportunidad de trabajo más maduro, más crecido deportivamente después de la experiencia vivida en el emergente fútbol sala qatarí. "La compañía de mi cuerpo técnico en Qatar fue muy enriquecedora. Estoy más hecho a la hora de tratar con diferentes futbolistas. Trabajar con Thiago Polido, un entrenador portugués que lo ha ganado todo en Italia, ha sido una tremenda fortuna para mí", finaliza el técnico almeriense que tiene ante sí un proyecto ilusionante y que le puede catapultar a lo más alto de su deporte.