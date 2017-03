La sociedad del gol

Todo aficionado de bien al fútbol cuando echa la mirada hacia atrás recuerda con una sonrisa muchos de los recuerdos que un día le hiceron feliz. Unas vivencias que aún perduran en sus memorias y que con seguridad ni el paso del tiempo borrarán. Porque fueron momentos donde las agujas seguían andando, pero parecía lo contrario. Momentos que quizá no se repitan más hasta el final de los tiempos y que les hace únicos.

Por evocar algunos gusta recordar de tanto en cuanto a equipos legendarios como el Brasil de los 70, la Naranja Mecánica de Johan Cruyff, el Barcelona de Pep Guardiola, el Real Madrid de Di Stéfano, etc. Por mencionar algunos ejemplos de clubes. En un contexto más particular, también recordamos algunas combinaciones de jugadores que hicieron las delicias del balompié mundial. Por citas otros tantos conviene recordar al trío formado por Rijkaard, Van Basten y Gullit en el Milán de los noventa: o el de George Best, Denis Law y Bobby Charlton en el Manchester United de los setenta. Hoy en día las MSN de Can Barça y la BBC de Concha Espina acechan nuestros tiempos y ocupan decenas de portadas de los medios más prestigiosos del planeta. Cerrando mucho más el objetivo, el fiel rojiblanco no olvidará fácilmente el terceto atacante formado por Enrique González Casín 'Quique' (Valladolid, 1990), Fidel Chaves de la Torre (La Dehesa de Río Tinto, 1989) y Antonio José Rodríguez Díaz 'Puertas' (Benahadux, 1992). Es osado establecer una comparación entre estos nombres y los anteriormente citados, pero en clave unionista estos van camino de estampar su nombre en los anales de su historia. No lo harán con títulos de la mano, al menos por el momento, pero sí pueden ser fundamentales en el complejo objetivo de lograr por segundo año consecutivo la permanencia en la categoría de plata, con lo que ello supone a todos los niveles. El vallisoletano ya lo fue el curso anterior con una de las mejores temporadas de su vida, incluso marcó el gol en el choque decisivo en El Arcángel; y este año cuenta con la ayuda de dos futbolistas más.

Borja, Ximo, Fran Vélez, Gaspar y Azeez, por partida doble, son el resto de anotadoresEn el encuentro frente al Girona en la jornada cuatro es la única vez donde anotaron los tres

A pesar de no ser una sensación unánime lo anteriormente expuesto, los números sí que reflejan la importancia capital de estos tres tenores. De los treinta y un goles que la UD Almería ha anotado como colectivo este curso, veinticinco de ellos ha sido marcado por alguno de estos tres futbolistas. Esto supone que el 81% de los goles indálicos llevan la firma de uno de estos tres futbolistas, lo que es un dato verdaderamente abrumador. Por si fuera poco, en cada una de las victorias de la UD Almería en esta campaña, que han sido ocho hasta la fecha, al menos uno de ellos ha visto portería. Y vayamos más allá. Excepto el triunfo contundente frente al Real Oviedo en el Mediterráneo, dos de ellos han anotado cada vez que el equipo que preside Alfonso García ha sumado los tres puntos. De hecho, solo en el encuentro ante el Cádiz, exceptuando los empates a cero, puntuó el equipo cuando ellos no marcaron. Las matemáticas sí hablan a las claras sobre la trascendencia de este trío para los intereses unionistas.

De esta sociedad, Quique González es el que más esta brillando con la elástica unionista este curso. Aunque no comenzó como titular la temporada, Fernando Soriano decidió apostar de inicio por Chuli, supo resacirse para volver a ser básico en los esquemas de cada uno de los tres entrenadores que se ha sentado en el banquillo indálico. Doce goles atestiguan la buena campaña del vallisoletano, que se encuentra a solo tres tantos, con diez partidos por disputarse, de superar su mejor cifra goleadora como rojiblanco. La historia del mejor delantero que pasó por la entidad desde la salida de Charles es un hmenaje a la constancia. Tras ser fichado del Guadalajara tras un año excelso, tuvo que salir cedido por falta de hueco en un equipo que luchaba por quedarse en Primera. Sergi le dio confianza la campaña pasada y ahí emergió un delantero de tronío. A punto de salir en verano dirección Pamplona, los rumores solo le afectaron en un par de partidos. De ahí en adelante, buenas actuaciones buscando el más difícil. La última prueba, sus dos goles al Alcorcón.

El relato de sus dos compañeros de hazañas es diferente, no peor. Fidel llegó como un fichaje de campanillas y aunque contagiado en sensaciones por el rendimiento colectivo, en números sí que está respondiendo. Aunque ha pecado un poco de irregularidad, sí que en los últimos encuentros está sacando la cara por el equipo con goles y asistencias. El caso de Puertas es diametralmente opuesto. Una lesión de Zongo le abrió la puerta de la titularidad y desde entonces ha salido de ella en fechas señaladas. Su entrega y desequilibrio lo han hecho por fin asentarse como un fijo en la banda derecha. Por si fuera poco, su condición de almeriense está haciendo que la afición aún se sienta más partícipe del éxito del benaducense.

El buen rendimiento de estos tres jugadores también saca a relucir algunas carencias. Entre las que más destacan es la poca productividad que están teniendo otros futbolistas de ataque. Llama la atención el caso de Juanjo y Pozo, que aún no han conseguido ver puerta desde que comenzara la temporada. Poco se le puede reprochar a Uche que ha disfrutado de la pírrica cifra de trece minutos sobre el verde.

Si importante ha sido el buen hacer del tridente, sin sus números la situación sería más dantesca aún, vital será en las finales que quedan por delante. La sensación es que la UD Almería está en buenas manos, pero queda rendir en días que serán claves para la historia del club. Seguro que la salvación está más cerca con 'La sociedad del gol'.