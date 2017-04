Buscando la continuidad

Vitales fueron los tres puntos que cosechó la UD Almería hace ahora seis días en el Mediterráneo frente al Alcorcón. Pero no son más que eso, mañana habrá que seguir luchando ante un rival directo para hacer buena la victoria ante los alfareros. En este contexto, Luis Miguel Ramis se encargó de pedir paciencia públicamente en la antesala de otro choque decisivo. "Los resultados duran lo que duran. Buscamos la victoria, pero tenemos que mirar más profundamente y saber que no está nada decidido y que queda mucho por competir. Insistir en no precipitar en cualquiera de los casos. No me veréis nunca esconderme ni en las derrotas ni en las victorias. Intento que los chicos tengan una línea de continuidad que les dé confianza y fe en lo que trabajamos y creemos que es la línea para conseguir resultados. No tenemos la fórmula mágica, pero sabemos que es la vía para competir", analizó.

Lo que no quiso ocultar es la ambición que hay dentro de la plantilla por dar un nuevo paso adelante hacia la permanencia en tierras catalanas. "La ilusión es máxima. El trabajo y el ambiente es bueno. Son partidos donde el rival nos va a exigir mucho, pero nosotros vamos a tratar de dificultarle también", añadió.

Manteniendo el discurso, quiso dejar bien claro que durante el trabajo semanal no ha tenido que rebajar la confianza de sus futbolistas después del octavo triunfo del curso. También incidió en la buena predisposición que están mostrando para intentar el gran objetivo de esta recta final de campaña, seguir en la Liga de Fútbol Profesional. "Los jugadores estaban contentos tras ganar, porque ven que el trabajo tiene recompensa, pero viene otro partido y saben que necesitan puntos para salir del descenso. Saben que necesitan mejorar. Todos tienen los pies en el suelo, atendiendo y concentrados", explicó.

Un tema recurrente durante las últimas semanas está siendo la intensidad que está poniendo el nuevo cuerpo rojiblanco en los entrenamientos diarios. Cada jugador que pasa por la rueda de prensa ensalza la labor del técnico y sus ayudantes y no tienen preocupaciones en reconocer que estegrado de energía no venía siendo un aspecto común durante lo que iba de temporada. Cuestionado por este aspecto, Ramis se sorprendió y señaló que es algo normal en los equipos que compiten en el fútbol profesional. "No vengo a hablar del pasado, no tengo tiempo. No debería extrañaros tanto que un equipo trabaje con intensidad, muchos lo hacen. Ese es uno de los denominadores comunes que debe tener un equipo profesional y seguro que lo han tenido con el entrenador anterior", reconoció.

Este último es un condimento necesario en cada partido de Segunda División, y lo es aún más en los encuentros donde hay tanto en juego. "Eso va a ser común de aquí a final de temporada. Todos los equipos van a demostrar carácter, van a demostrar contundencia, garra. Nosotros obviamente lo vamos a tener sin ninguna duda, pero tenemos que ser capaces de hacerlo durante más minutos. Queremos sumar cada vez más minutos de calidad, pero siempre con intensidad porque el rival lo va a poner. El equipo está preparado y quiere, que es lo que me alegra más", admitió el tarraconense.

En frente estará un equipo con los mismos objetivos y al cual uno u otro marcador lo aliviará o le meterá en muchos problemas. No obstante, Ramis ensalzó el buen nivel que tiene el equipo de su ciudad, uno que a buen seguro le pondrá las cosas complicadas a la UD Almería. "Es un equipo que tiene muchos jugadores de calidad y un potencial ofensivo importante. La llegada de Merino le ha dado carácter, competición y goles. Tienen las ideas claras y eso es un punto importante para despegar. Y lo han hecho. Tienen también sus puntos débiles y los queremos explotar. Nosotros tenemos que ir a ganar sin esperar a nada", dijo.

En ese sentido, estima que sus jugadores están muy preparados para hacer daño cuando vean debilidades en el rival. "Tengo un grupo de jugadores inteligentes que piensa y que sabe cómo reaccionar ante cualquier situación del juego y eso es muy importante. Hay que saber reconocer todos esos momentos de debilidad del rival y aprovecharlos", afirmó.

Para acabar, y preguntado por la posibilidad de recuperar para la causa a Pape Diamanka debido a la cantidad de jugadores dudosos en la medular, el técnico admitió estar contento con su trabajo. "Lo estoy viendo muy bien, igual que Sereno. Estoy encantado con el trabajo de los dos. Merecen ir, pero tengo que elegir", finalizó.