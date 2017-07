Caballero: "Compromiso, ganas y actitud me van a sobrar"

Pablo Caballero, último fichaje de la UD Almería para reforzar la delantera, se muestra feliz por abrir su nueva etapa como rojiblanco: "Era lo que quería y estoy deseando ponerme a tono para lo que viene. Sé que el club me ha pretendido otras veces y yo también deseaba jugar aquí. Me quedé con las ganas el año pasado. Quiero demostrar por qué el Almería apostó por mí y devolverle la confianza que han demostrado al contratarme", sostiene haciendo toda una declaración de intenciones: "Compromiso, actitud y ganas me van a sobrar. Soy un chico que me comprometo al cien por cien y espero que las cosas salgan de la mejor manera".

El ariete reúne experiencia y conoce los entresijos del fútbol de plata español: "Todos sabemos lo duro que es y en este tiempo en España me ha tocado vivir casi de todo. Los detalles marcan la diferencia entre tanta igualdad. Me gusta el contacto permanente con la pelota y no solo que me la tiren, aguantarla y cabecear. Me adaptaré a lo que me pida el míster. El trabajo, desde luego, no puede faltar jamás para suplir cualquier carencia".

El ex del Lugo valoraba el nuevo proyecto que se está armando: "Tenemos una buena plantilla, con jugadores de gran calidad y ojalá lleguen esos centros y pases para completarlos. El delantero que hace goles es el mejor y el que no los hace es el peor, así es el fútbol, pero lo importante es que hagamos un buen año para el Almería".

En este sentido esgrimía las claves para hacer un buen año: "La unión en el grupo es fundamental. Estas pretemporadas vienen genial para conocernos porque es importantísimo y es lo que nos llevará a los objetivos, la capacidad grupal. Estar unidos, tener compromiso ante el club y ante los compañeros es primordial".

El director deportivo rojiblanco, Miguel Ángel Corona, explica que con esta llegada por fin se materializa lo que en otras ocasiones se pretendió: "Con Pablo tenemos un delantero de garantías en la categoría y conocedor de nuestra liga. Sabe quiénes son los rivales, cómo son los campos y lo largo que se puede hace esta competición. Ha sido siempre un delantero de garantías, buscado y pretendido por muchos clubes; en el último mercado de Navidad estuvo a un solo día de vestir de rojiblanco e incluso el verano pasado también se pretendió. Estamos muy felices de verle de rojiblanco".

A la hora de analizar las cualidades del santafesino, Corona aclara qué puede aportar: "Se faja muy bien en tareas defensivas y es generoso en el trabajo sin balón. Nos ayudará también en las acciones a balón parado tanto en ataque como en defensa. En el juego aéreo nos dará un porcentaje elevadísimo de balones ganados y nuestro entrenador le va a sacar mucho juego conociendo como es esta Segunda". Corona reconoce que como mínimo vendrá un delantero más: "Queda todavía mucho mercado, incluso el internacional, y disponemos de varias alternativas plausibles".