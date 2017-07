Caballero o irse a buscar fuera

Dani Romera no regresará al Estadio de los Juegos Mediterráneos y jugará finalmente en el Cádiz, después de que el club cadista apostara más fuerte que el Almería y se haya llevado al delantero almeriense en las últimas horas.

Su no llegada complica todavía más las cosas a la secretaría técnica del club rojiblanco, que ve como otras dos de las opciones que barajaba para la delantera apuntan a Primera División: Alfredo Ortuño espera la llamada de algún club de la máxima categoría y su precio (1,1 millones de euros) parece prohibitivo para Alfonso García, y Raúl de Tomás está muy cerca de cerrar su incorporación al Espanyol.

Miku, Dongou, Sandaza o Luis Fernández son de lo poco que queda en el mercado nacional

La lista de alternativas para reforzar un ataque en el que a día de hoy tan solo figura en nómina Hicham, tras un año cedido en el Celta B, se ha reducido considerablemente y en España apenas quedan un par de nombres para la posición de nueve.

A escena ha vuelto a aparecer el de Pablo Caballero, punta argentino que ha terminado su vinculación con el Lugo este verano tras una última campaña en la que apenas ha podido marcar 2 goles en 35 partidos, partiendo en la gran mayoría de ellos como suplente.

El interés por Caballero no es nuevo y ya han sido varios los intentos que ha realizado Alfonso García por traerle a Almería. Tanto en los dos últimos veranos como en el pasado mercado invernal, el delantero argentino estuvo bastante cerca de cambiar el rojiblanco del Lugo por el del Almería, aunque finalmente este cambio nunca llegó a darse y ahora, libre de toda vinculación con el club lucense, su fichaje podría ser más fácil de producirse.

Caballero marcó 7 goles en 14 partidos en la temporada 2014/15 y sus registros mejoraron una campaña después hasta los 12 goles en 34 partidos, siendo entonces titular en el equipo lucense. Una operación le apartó del once esta última temporada, aunque ha sido habitual verle entrar en el terreno de juego como jugador de refresco en las segundas partes.

Al margen de si finalmente hubiera oferta por Caballero, el Almería estará prácticamente obligado a buscar nuevas alternativas en el mercado internacional para tratar de reforzar su ataque, pues en el nacional apenas quedan Luis Fernández (ex del UCAM, actualmente lesionado), Dongou (ex del Zaragoza, interesa al Gimnàtic) o Miku (ex del Rayo, ha sonado en Córdoba), además de Fran Sandaza, a quien el Girona le está buscando una salida.

Ramis necesita al menos dos incorporaciones de garantías para poder completar la delantera bien con Hicham como tercer punta o bien negociando nuevamente con Kalu Uche la incorporación del nigeriano otra temporada más a la plantilla rojiblanca.