Calma y confianza pese al bache

Con gesto sereno, como es habitual en sus comparecencias, hablaba Alberto González en su particular rueda de prensa de los viernes, previa al partido del fin de semana. Mañana, a las 17:00 horas, el CD El Ejido tendrá que recibir en el campo de Santo Domingo nada menos que al CD San Fernando, conjunto ante el que logró su primera victoria este curso y frente al que espera romper esa racha de siete jornadas consecutivas sin saber lo que es ganar y en la que ha sumado un solo punto, lo que le ha llevado a afrontar esta cita ante el equipo gaditano inmerso en puestos de descenso.

"Ha sido una semana tranquila, dentro de la dinámica en la que estamos, que evidentemente no es fácil, pero dentro del grupo reina la tranquilidad y la confianza. Somos conscientes de que nos hemos metido en descenso y que hay que salir de ahí cuanto antes. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero hay que darle una vuelta de timón a esto, sobre todo en lo que a resultados se refiere", comentaba el técnico celeste, que valoraba a su próximo oponente como "un muy buen equipo de la categoría. Está en una posición cómoda y han encontrado un estilo de juego que les da resultados. Fuera de casa están fuertes con estilo replegado y velocidad a las contras, y son un rival muy peligroso".

Estos últimos días, además de en la propia preparación del partido liguero, las miradas se han centrado en la llegada del primer refuerzo del mercado invernal, Darío Guti. Sobre su llegada y los refuerzos que aún están por venir, González recordaba que "estoy muy contento con la plantilla, la veo compensada, pero es evidente que ahora mismo no nos está dando como para lograr los puntos que queremos. Así, en la línea de pequeños cambios que hay que ir haciendo, en las últimas semanas hemos entendido que necesitamos un achuchón de gente más contrastada en la categoría, con más experiencia y que nos pueda dar un poco el plus que nos está faltando para conseguir los buenos resultados. Darío Guti está muy bien, seguramente podamos verlo ya jugar este fin de semana. Aún no sabemos si de inicio o desde el banquillo, pero llega en la misma línea que estaba, lo conocíamos perfectamente y sabemos lo que nos puede aportar. El grupo lo conoce y la adaptación ha sido mucho más rápida y cómoda".

A priori, el preparador malagueño no tiene pensado hacer cambios notables en su once para recibir al equipo isleño, recordando que "en la parte de atrás yo siempre tiendo a la continuidad, dentro de que pueden surgir sanciones, lesiones... Probablemente, una de las opciones que manejamos es ver a David Fernández en el eje como la pasada semana. En Granada, a pesar del resultado, hicimos un buen trabajo. Hicimos más ocasiones que ellos y el trabajo de David fue el que impidió en parte que ellos nos generaran más oportunidades". Por último, el entrenador del cuadro ejidense recalcaba que "queremos recuperar la fuerza y la contundencia en casa. Hemos ganado ante grandes equipo y competido siempre ante cualquiera".