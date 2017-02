Ca'n Ventura Palma, gran campeón

El Ca'n Ventura Palma logró ayer domingo el título de campeón de la Copa del Rey de voleibol, torneo en el que debutaba, tras ganar en una disputada final por 3-2 al CV Teruel, cuatro veces vencedor y que disputaba en Leganés (Madrid) su tercera final consecutiva. El equipo balear se llevó la final con parciales de 19-25, 25-22, 25-18, 19-25 y 22-20. El CV Teruel se apuntó la primera manga, pero el Ca'n reaccionó y dio la vuelta al marcador al ganar los dos siguientes. El cuadro aragonés se apuntó el cuarto para forzar un desempate que se resolvió a favor del cuadro balear tras aprovechar la séptima bola de partido. Los turolenses dispusieron de una. Para llegar a la final el Ca'n Ventura Palma ganó al Unicaja Almería, líder de la Superliga y que defendía el título, por 3-0 (30-28, 28-26, 25-18). El CV Teruel superó también por 3-0 (25-23, 25-21, 25-17) al Ushuaïa Ibiza Voley.

El Ca'n es segundo en la Superliga masculina con siete puntos menos que el líder, el Unicaja Almería. El equipo balear es el nuevo proyecto de Damià Seguí, que fue el impulsor del voleibol en Mallorca y forjó el Son Amar, siete veces campeón de liga (1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988 y 1989) y seis de la Copa del Rey (1982, 1984, 1986, 1987, 1988 y 1990). El Ca'n Ventura Palma fue ascendiendo sucesivamente de Primera Nacional a Superliga 2 y Superliga, a la que llegó esta temporada. Cabe destacar que el almeriense Víctor Viciana fue elegido mejor jugador de la final ayer en Leganés.