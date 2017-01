Carencia de puntería

Reparto de puntos en un resultado que no corresponde con el desarrollo del partido, y no referido a la justicia de que ambos equipos sumaran, sino a las ocasiones que ambos bandos tuvieron y no materializaron en gol en un derbi de paisanos que terminó en tablas que no satisface casi nada a ninguno. El Oriente recibía al Estudiantes en un choque entre almerienses de distintos objetivos, permanencia y zona alta respectivamente. Los verdes, sólidos en su feudo, fueron fieles a su guión, mientras que los negros, valientes en todos los campos, fueron capaces de seguir invictos otra jornada más. Desde noviembre no pierde el equipo de Israel Polo, en cuadro al contar solo con 13 jugadores del primer equipo más un juvenil en la convocatoria. Durán también tuvo que mirar a la cantera para encarar un duelo en el que volvió a ser clave la actuación de su cancerbero Manu bajo palos. Destacó, entre otras, la parada provindencial a tiro de Francis León en el minuto 76 de una contienda en la que comenzó avisando el cuadro visitante en el 21', con un disparo de Joseíllo. La más clara de los orientales fue en el 62', con un cabezazo de Reyes rematando una falta botada por Ñoño. Ningún equipo tuvo su día en lo que a acierto se refiere.