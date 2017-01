Casto: "Estamos dejando al míster con el culo al aire"

Con 34 años en el DNI, Casto Espinosa no suele morderse la lengua a la hora de afrontar una comparecencia de prensa y ayer no hizo ninguna excepción. El meta extremeño cree que el plantel no está respondiendo a la confianza que Soriano depositó en él durante el pasado verano: "El míster dio un pase al frente respaldando a ciertos jugadores o a todos en general después de una campaña de muchas dudas y nosotros no estamos devolviéndole esa confianza con buenos resultados. Sí creo que lo hacemos con trabajo, ilusión y ganas de hacer las cosa bien, pero estamos dejándolo al final con el culo al aire".

Tampoco recurre a zarandajas a la hora de valorar la pésima racha a domicilio que arrastra el equipo: "Desde que tengo uso de razón siempre he encarado los partidos de la misma manera, tanto dentro como fuera. Hay que vivir el fútbol con presión y siempre me ha ido muy bien, me gusta y la asumo como tal. Entiendo que al que no le guste ese tipo de cosas, igual debe dedicarse a otra cosa y no al fútbol, pero pienso que en esta plantilla todo el mundo está capacitado para aguantar la presión. No estamos ganando porque estamos haciendo las cosas en ciertos aspectos mal y nada más".

Hubo tiempo para abordar la cuestión de su futuro, ya que es uno de los que cumple contrato en junio, pero en ese punto no quiso profundizar, haciendo un buen desepeje de puños: "Ahora mismo estoy muy centrado en los dos partidos que tenemos fuera, que son muy importantes, y luego que pase lo que tenga que pasar ".