Casto: "No se vio a un Almería distinto, sino a uno que ganó"

Casto Espinosa rebajó de algún modo la euforia que rodea estos días el ambiente rojiblanco tras cosechar la primera victoria lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El meta extremeño valoraba ayer la implicación colectiva y deslizaba que la fortuna esta vez les había sonreído: "No se vio a un Almería distinto, sino a un Almería que ganó. El equipo trabajó duro, hizo las cosas bien en muchos momentos del partido, supo sufrir ante un equipo que mueve muy bien el balón y también tuvo algo de fortuna en los goles. La victoria nos da la vida", admitía.

Preguntado por si la presión adelantada no había sido un rasgo distinto y distintivo, Casto se limitó a señalar que habían hecho lo que el entrenador les pidió al igual que en la etapa de Soriano al frente: "Hubo muchos partidos que se decidieron por un gol de estrategia o por detalles. No creo que Soriano nos pidiera nada que nosotros no quisiéramos hacer. El otro día, por ejemplo, marcamos dos goles de rebote y, a pesar de que hicimos una presión adelantada, la fortuna también nos ayudó".

El ex de Las Palmas rompía una lanza en favor de Fran Fernández al frente del banquillo: "Queremos gente que venga a sumar, a intentar sacar esta difícil situación adelante. Cualquier movimiento en falso podría acarrear consecuencias. Lo único que queremos es tranquilidad y gente que aporte. Como profesionales, estamos viviendo una situación difícil y queremos ganar, sentirnos bien y mejores y devolverle el cariño a nuestra afición".

La mano de Fran Fernández se nota en las nuevas sesiones preparatorias, caracterizadas por un trabajo enfocado a proporcionar mayor intensidad en intervalos cortos, con los futbolistas siempre activos al realizar por grupos actividades específicas. Atrás quedaron las interminables pachangas de la anterior etapa, ahora se reducen a la parte final del trabajo y no se prolongan mucho en el tiempo. Un detalle más es que fluye el diálogo entre los propios jugadores para corregirse y avisar al compañero. La noche y el día.

Adrián Cordero Vega, adscrito al colegio cántabro, es el árbitro designado para dirigir el Almería-Huesca del domingo (12:00). Se trata del colegiado con el que los rojiblancos cayeron derrotados en el Nuevo Tartiere (2-0). A los oscenses les pitó en casa frente al Córdoba (3-0).

Según informaba ayer la Sociedad Deportiva Huesca a través de su página web oficial, Juanjo Camacho padece una micro rotura en el tercio medio del recto anterior del cuádriceps del muslo derecho. El jugador, capitán del conjunto azulgrana, notó unas molestias tras la sesión preparatoria del pasado lunes y en las pruebas diagnósticas realizadas se aprecia la lesión que le hará causar baja el domingo en Almería.

El primer envite entre Almería y Huesca en el Mediterráneo data del 6 de noviembre de 2011 y se saldó con 2-1, con doblete de Ulloa y tanto de Camacho. El curso siguiente los rojiblancos ganaron por la mínima con tanto de Charles y el curso pasado caían 1-2 (Chuli; Luis Fernández y Machís).