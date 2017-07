Charles deshoja la flor y Verza se acerca

La llegada del 1 de julio suele desbloquear muchas negociaciones pendientes debido a la gran cantidad de futbolistas cuyo contrato expira el 30 de junio. Uno de ellos es el brasileño Charles, anhelo rojiblanco, que se despedía de la afición malaguista por carta lanzándole un dardo al Málaga (no sintió el respaldo durante su lesión de rodilla) y anunciando que pronto resolverá su futuro.

"Me encuentro con muchas ganas de seguir disfrutano del fútbol iniciando un nuevo reto del que pronto anunciaré el destino", explicaba literalmente el exmalaguista, cuyo horizonte deportivo podría pasar bien por Almería o bien por Gijón, las dos plazas que más interés han puesto por hacerse con sus servicios. Teniendo en cuenta que a sus 33 años probablemente firme su último gran contrato profesional, el club que le presente la mejor oferta económica se llevará el gato al agua y ahí el Almería debe jugar con la baza de plantearle un contrato a tres años vista.

Espinosa, que no cuenta para Muñiz en el Levante, se deja querer por el Almería

El centro del campo es una de las grandes preocupaciones de la dirección deportiva rojiblanca, donde a expensas de si Aleix Febas decide jugar en el Mediterráneo o la Romareda, el nombre de Verza recobra fuerza. Uno de los equipos que estaba interesado en el oriolano, el Granada, se retira en principio de la puja ya que el Levante proponía una especie de truque con Rubén Pérez, que finalmente jugará en el Leganés. En ese escenario, y salvo que el Cádiz, otro de los supuestos interesados, puje con fuerza, Verza podría emprender el camino de regreso.

En caso de hacerlo, probablemente no sería el único. Javier Espinosa tampoco entra en los planes de Juan Ramón Muñiz para el retorno a Primera del conjunto granota y el exrojiblanco se dejaba querer ayer en los micrófonos de Onda Cero: "Yo creo que tengo una espina clavada con la UD Almería y claro que me gustaría volver algún día. No me extraña el cariño porque es mutuo. Desde que me fui lo sigo y trato de animar".

El talaverano se la pone rasa y al pie para que su paisano Corona culmine la contratación de un jugador bastante querido por la grada: "Si te digo la verdad de momento no he recibido ofertas. No estoy cerrado a nada, pero tengo contrato".