Colchonero hasta 2020

Carlos Marín Tomás y el Atlético de Madrid cerraron esta semana un acuerdo de renovación por el que el guardameta almeriense de 20 años de edad se compromete con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2020. El joven cancerbero nacido en el barrio de El Zapillo, llegó a la entidad rojiblanca en 2010, tras pasar por la cantera del Oriente, y cumplirá, como mínimo, una década defendiendo la elástica de un club colchonero en el que tienen puestas muchas esperanzas con su futuro bajo palos.

Tras concretarse su ampliación de contrato, el meta zapillero aseguró que "estoy muy contento porque ya son siete temporadas en el club que me está dando todo y quiero agradecer la confianza que siempre han depositado en mí y que seguiré demostrándolo sobre el terreno de juego". El almeriense aseguró que está muy feliz por poder continuar en el Atlético de Madrid. "He aprendido mucho en este club, me he criado aquí y me he educado con la forma de ser del Atlético de Madrid. Me lo ha dado todo este club y estoy muy feliz por poder seguir aprendiendo", indicó en unas declaraciones publicadas en la web oficial del Atlético.

El portero, que fue internacional en las categorías inferiores de la selección, tuvo un papel protagonista en el cuadro juvenil cuando disputó la UEFA Youth League. Con sus paradas y el trabajo de sus compañeros, el Atlético llegó hasta los cuartos de final de la competición europea y cayó ante el Salzburgo. El buen papel del guardameta obtuvo su recompensa a finales de marzo, cuando debutó con el filial en Liga en el partido que disputaron en la Ciudad Deportiva Wanda ante el Villanueva del Paradillo y que finalizó con victoria y con portería a cero.

Cabe recordar que Carlos Marín ha entrenado en numerosas ocasiones con el primer equipo y que Simeone le convocó, cuando aún no había cumplido los 18 años de edad, para un partido liguero en casa del Celta de Vigo en febrero de 2015. "Espero que queden muchas renovaciones más porque en este club estoy muy a gusto", admite el almeriense, una apuesta clara del Atlético de Madrid.