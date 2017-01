Concentración, la rutina

Se pueden producir despistes en este fin de Navidad a la hora de focalizar que se avecina un gran espectáculo deportivo, pero de puertas para adentro, el staff deportivo de Unicaja se aísla de la Navidad: "No nos afecta porque estamos entrenando normalmente". Piero Molducci bromea con el entreno del jueves por la tarde: "Hoy por la noche afecta si uno quiere mirar la cabalgata, que después del entrenamiento es un problema, pero no afecta al partido". No es de Reyes Magos porque "en Italia no hay y los regalos se dan en la Navidad", pero puestos a pedir, estaría bien una victoria este sábado.

Eso sí, sabe que no es cuestión de magia, sino de trabajo: "Sería un buen regalo, pero hay que jugar un partido difícil porque Teruel llega aquí pensando que puede ganar, que ya ha ganado la Supercopa, así que hay que jugar bien". En su plantel percibe cierto 'pique' por la derrota en el primer título del curso: "Pienso que sí porque fue un partido muy raro, estábamos perdiendo, después ganando, en el tie-break hubo una bola para ganar, un contraataque que no se colocó…, y Teruel sacó muy bien". En ese sentido, sea quien sea el rival, el saque es una clave: "Tenemos como equipo un buen saque, y a ver cómo son las decisiones de Teruel en ese sentido, pero es un buen equipo".

Entre las principales armas de Unicaja Almería está su brillante dirección de juego, a cargo de un hombre que ha jugado estos duelos en los dos equipos, el colocador Miguel Ángel de Amo: "Se vive de una manera diferente por el hecho de los colores de la otra camiseta, siempre hay un poco de rivalidad extra, es un partido con un poquito más de tensión, en el que los dos quieren demostrar quién está más fuerte, pero aún así, por el momento de la temporada en el que estamos, no va a decidir nada que no sea ganar a tu rival y sentir que estás más fuerte que él, no va a ser decisivo para nada". Miguel Ángel de Amo se queda como único objetivo el de "jugar bien y demostrar que estamos arriba". Nota la responsabilidad, pero se siente cómodo conviviendo con ella, con las ganas de volver a cuajar un buen partido mañana en el Moisés Ruiz ante Teruel.