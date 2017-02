Conchita Martínez: "En el dobles habrá tensión y nervios"

La capitana del equipo español de Copa Davis Conchita Martínez, se mostró confiada en la clasificación para los cuartos de final del torneo, después de que la primera jornada del duelo contra Croacia terminara con una victoria para cada equipo.

La capitana de España valoró el trabajo de Pablo Carreño, que perdió en cinco sets contra Franko Skugor a pesar de tener tres puntos de partido.

Con la igualdad en tras la primera jornada el partido del sábado puede ser determinante para el desarrollo del duelo en Osijek. Conchita espera un partido intenso.

"En el dobles va a haber tensión y nervios. Los croatas no tienen nada que perder y van a jugar sueltos", destacó en la rueda de prensa la responsable del equipo español.

Por su parte, Roberto Bautista se mostró satisfecho por su victoria contra Ante Pavic, que igualó la desventaja con la que se encontró España tras el primer partido.

Bautista reconoció haber iniciado el encuentro "nervioso".

"He empezado algo nervioso, pero he hecho un partido muy serio. He jugado con gran intensidad", resumió el tenista, número uno del equipo español.

Además, Roberto Bautista dijo que su encuentro había sido "muy serio aunque es muy difícil hacer un partido completo en Copa Davis. Por suerte no he tenido complicaciones".

Roberto Bautista recordó que aún queda mucho por hacer en la eliminatoria y resaltó la importancia del choque de dobles. "Todavía nos quedan tres puntos. El dobles va a ser importante para poder llegar al domingo con ventaja", concluyó.