Conducción segura del ahorrador Alemán a los atacantes titulares

Era el punto 16 el que acababa de subir al marcador tras un ace de Mario Ferrera cuando Io de Amo recogió la tablilla con su número 3. La portaba el número 1, un Javi Alemán que no se olvidó en el banquillo su característica sonrisa cuando saltó a cancha para distribuir balones a los atacantes titulares del equipo líder de la competición. La primera bola no era fácil, ya que se escapaba por encima de la red hacia la cancha contraria, pero se elevó y la rescató a una mano facilitando un primer tiempo perfecto para Manu Parres. Fue punto. Empezar así demostró a lo que entró: “Te da un poco la confianza que necesitas y que el equipo te transmite, pero tú mismo con esa primera bola te afianzas un poco más en tu juego”.

No han sido demasiados los minutos en pista, pero ha aprovechado todos los que ha tenido para ir completando la forja que ha construido en los entrenamientos de su primer año en la élite. Además, en esta ocasión Piero Molducci quiso que las medidas y tiempos del equipo titular empezaran a interiorizarse en un Alemán que lo agradece: “Creo que los colocadores siempre vivimos esa experiencia de que cuando eres titular juegas con los titulares y cuando eres suplente juegas con los suplentes, entonces es muy positivo estar en esa rotación por lo que se ha dicho alguna vez, que si tengo que entrar con el equipo titular, es necesario que tenga la confianza suficiente con los atacantes, el tiempo, para hacerlo lo mejor posible”.

Dicho de otro modo, “es un pensamiento muy positivo”, aunque también le gusta jugar con los jóvenes y sabe que sus compañeros están listos para afrontar el momento: “Los tres estamos muy preparados, estamos ansiosos por jugar lo que queda, porque sabemos que en los play off va a ser complicado a no ser que pase algo que no queremos que pase”. Lo que resta es Los Planos antes de entrar en la lucha definitiva por el título, y los ‘pollos’ no se arrugan: “Estábamos muy ilusionados por este último partido con Soria ante nuestra gente, tuve la suerte de disfrutarlo y lo agradezco mucho, y para Los Planos, un pabellón espectacular, ojalá tengamos la oportunidad los tres como en nuestro campo de entrenamiento”.

Lo que está claro es que si es reclamado para pista lo va a disfrutar mucho, y en su rostro se verá reflejado: “Sí es verdad que mi cara lo expresaba todo, estaba muy contento, con muchas ganas, y siempre que entras el equipo te arropa muy bien, con risas, con bromas… nada más entrar Parres me dice una cosa al oído, Toni siempre me apoya… y con muchas ganas los diez puntos por delante”. Así está siendo su debut, con ilusión: “La verdad es que siendo la primera experiencia en Superliga, y más en este equipo, creo que he tenido mucha suerte de formar parte de este club, de formar parte de un pabellón, que después de ver todos los pabellones de la liga, es uno de los mejores que hay”.

Para Javi Alemán el Moisés Ruiz es un lugar emblemático “tanto por afición como por calidad, son unas instalaciones perfectas, y la gente arropa de la mejor manera posible”. Así volverá a ser en dos semanas: “En los play off habrá una respuesta muy grande por parte del público, la gente quiere vóley, quiere buen vóley, y este año la liga está para disfrutarla”. En relación a ello, podría ser una final que “seguramente fuera lo que firmó todo el público y los equipos cuando se empezó la temporada, una final de Palma, el equipo con mayor presupuesto y que mayor apuesta ha hecho por el vóley esta temporada, junto a Unicaja, el eterno campeón, el ganador del triplete del año pasado”.

Además, esos argumentos se han visto reforzados porque “encima la fase regular lo ha verificado, el primero con once puntos de ventaja sobre el segundo, que lo ha confirmado a falta de una jornada”. Javi Alemán considera, por lo tanto, que “sería la final merecida” y su deseo es “que la gane Unicaja”. Para que llegue a producirse hay que superar el complicado escollo de semifinales, sin predilección por rival: “Como siempre se dice, para ser campeones hay que ganarle a todos, y si queremos ganar tenemos que ir con esa mentalidad y vencer tanto a Teruel como a Ibiza, como si en la final llega Palma, sea quien sea”. Al colocador no se le va de la cabeza que “hay que ganarle a quien se ponga”.

Hay un detalle que añadir a eso, y es que Unicaja será juez y parte en la última jornada, precisamente por su visita a Los Planos: “Tenemos claro que, además de haber sido primeros desde hace tres jornadas, con once puntos de diferencia, podríamos un poco decidir lo que nos encontramos la próxima vez en el Moisés Ruiz en semifinales, pero tenemos más claro aún que nosotros iremos a por todo, no dudaremos ni un momento en lograr la victoria”. Si finalmente los verdes toman Los Planos sin que Teruel puntúe y a su vez venza Ushuaïa Ibiza Voley en Es Viver ante Textil Santanderina, los turolenses serían los rivales a batir en la primera eliminatoria por el título. Jamás se desvirtuará la competición.