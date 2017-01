Contundentes triunfos de los aspirantes a subir

No cabe duda que a estas alturas de campaña, con la competición inmersa en la segunda vuelta, los equipos que tienen el claro objetivo de luchar por el ascenso de categoría no van a dar tregua alguna a sus rivales en ninguno de los compromisos ligueros que les quedan por delante hasta final de temporada. Y es que cualquier punto perdido por el camino o cualquier gol errado, puede pasar factura en la clausura de la temporada si se diese el caso de una igualdad máxima en la tabla clasificatoria. Es por ello que equipos como Berja, Roquetas o Plus Ultra, los tres primeros clasificados, no desperdician la oportunidad de golear. El líder venció en casa del Parador por 0-4 y sigue a tres puntos de un conjunto roquetero que se impuso a Las Norias por 1-5. Gran resultado el que hizo también el cuadro ultrista, que se impuso por 3-0 a un rival directo como es el Cuevas y sigue metido en la pelea por dar caza a los virgitanos, aunque les separan nada menos que ocho puntos. Los del Almanzora fueron los grandes perjudicados y se descuelgan.