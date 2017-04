Córdoba, la plaza para salir del pozo

Convivir con el descenso se ha convertido, por desgracia, en rutina en la Vega de Acá. No hace falta nada más que echarle un vistazo a los guarismos, que indican que de las 34 jornadas que lleva transcurrida la Segunda División, el cuadro rojiblanco ha pasado 26 en posiciones de descenso, 16 de ellas consecutivas. Se metió el 18 de diciembre tras caer 2-1 en Miranda de Ebro. La racha puede llegar a su fin dentro de tres días, si los de Luis Miguel Ramis ganan en el Nuevo Arcángel. La fórmula es sencilla, ya que el equipo cordobés es el que está por encima del almeriense.

Hay otro escenario, en el que la UDA saldría de la zona roja sin ganar. El empate podría servir, aunque se necesitaría mirar a otros campos. Si el Alcorcón (con 36 puntos, los mismos que los de Ramis) no vencen al Getafe en Santo Domingo, al Almería le valdría una igualada en Córdoba, siempre que el Rayo (37) no se imponga en el feudo del UCAM Murcia o el Nástic (37), que recibe al Mirandés, no sume tres puntos. Los unionistas le tienen ganando el golaverage tanto a los dos madrileños como a catalanes (lo mismo ocurrirá con el Córdoba en caso de no perder), algo clave en una salvación que se puede decidir por este aspecto.

Puede parecer una nimiedad hacer cuentas a mitad de abril, pero salir de los puestos de descenso es más que importante para ver la situación con otra perspectiva, máxime cuando, tras la derrota ante el UCAM (2-3), la UDA se alejó de la permanencia a cuatro puntos, consolidándose en el farolillo rojo y atisbando un futuro negro.

Las tornas han virado ahora, aunque hace falta culminarlo con un buen resultado en Córdoba. El vestuario era consciente de la importancia de la serie Alcorcón-Nástic-Zaragoza-Córdoba, rivales directos, para enderezar el rumbo de la permanencia. De momento, siete puntos de nueve y unas sensaciones que no tienen nada que ver con las de hace mes y medio.

Lo positivo es que a falta de nueve jornadas para el final hay más de una decena de rivales metidos en la misma pugna, no habiéndose descolgado ninguno a diferencia de otras temporadas. El Mirandés, último, está a cinco puntos del Córdoba. Y entre el Almería -primero para salir del descenso- y el Elche -undécimo-, sólo seis puntos. Muchas cuentas, pero la fórmula es sencilla: ganar en el Nuevo Arcángel para salir del pozo.