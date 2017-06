Corona hace un repaso a la actualidad deportiva rojiblanca

AVANCE de la comparecencia de prensa.

Miguel Ángel Corona se ha presentado hoy formalmente ante los medios de comunicación como nuevo director deportivo de la UD Almería y, en un ejercicio de transparencia poco habitual para el cargo que ocupa, quiso tratar todos los temas candentes, consciente de que la afición ya empieza a demandar refuerzos. Estos fueron algunos de los asuntos y nombres propios abordados:

-Jugadores con contrato en vigor: Joaquín, Trujillo, Quintanilla (tenía cláusula de regreso en caso de descenso del Mirandés), Morcillo, Nano, Motta, Diamanka, Pozo, Iago, Álamo, Fidel, Gaspar, Quique, Hicham, Marín, Selfa y algún caso más del filial.

-Fran Vélez: Ya existe acuerdo para su rescisión.

-Iván Sánchez/Josema: Iván al ascender el Albacete tiene una opción preferencial que han ejecutado. Josema es un tema candente y no sé en qué punto está exacto, a día de hoy no hay acuerdo. Hay una controversia legal entre lo federativo y lo privado. Según Mariano Blanco, abogado del club, "tenía contrato con el Almería y posibilidad de retención, se negocia para rescindir a cambio de compensación económica o incorporarlo a la disciplina del club". Para Corona se trata de aunar voluntades y la de la UDA a nivel deportivo es siempre apostar por Josema. En cuanto al espíritu es de las más sentidas, pero se da una circunstancia por la cual Josema a nivel personal tiene cierta lejanía con la ciudad.

-Mediocentro: Tiene un solo jugador con contrato y en el doble pivote estamos haciendo mucho trabajo así como en la portería, donde no tenemos a nadie.

-Posible venta del club: No atañe a mi trabajo en la elaboración de la plantilla, dispongo de un presupuesto y tengo que hacer un equipo, no tengo conocimiento ni conozco esas noticias, ya que estoy centrado en la parcela deportiva.

Mariano Blanco especifica la respuesta a nivel institucional: Desde que llegó Alfonso al club llevamos 15 años en LFP y eso no se puede soslayar de un plumazo. Independientemente de cuál sea el futuro de la UDA, los que estamos dentro tenemos que intentar que cada vez sea mayor, el encargo que se le acomete a Miguel Ángel es que haga una plantilla competititva. Respecto al hecho de que tuviérais conocimiento de negociaciones para la posible venta del club hay que decir que esto es un mercado y el Almería no está ajeno a esos vaivenes, pero Alfonso García siempre va a exigir que se mantenga en Almería y que quien venga enriquezca a la UDA.

-Equipo de trabajo de Corona: He tenido que estudiar a los jugadores seguidos, su disponibilidad de mercado, contactos, llamadas, etc. La visibilidad de esta labor está en estos dos meses, pero son más importantes los otros diez y ahí tengo a mi crack número uno, que es Ibán Andrés, por eso le pedí que se animara pese a tener una buena situación con Javi Gracia. Conocer el mercado y situaciones de vestuario, así como bajo rendimiento por situaciones ajenas al terreno de juego, ahí está la dificultad real del cargo. La verdadera labor está ahí.

-Borja/Kalu Uche: Con Borja y Kalu hemos contactado y son situaciones en las que se ha iniciado un contacto previo y no se ha incidido más por ninguna de las dos partes.

-Soriano: No lo he nombrado. Estoy liado en hacer una plantilla, aún no he presentado a nadie, Fernando es de la casa y no sé cuál será su futuro.

-Lozano: Raúl está viendo fútbol desde casa. La mejor manera de trabajar es tener la confianza de Alfonso.

-Chuli: Nadie del Getafe se ha puesto en contacto conmigo en el ámbito deportivo y en el económico desconozco si valoran pagar de otra forma.

-Azeez: Se le ha intentado renovar hasta mandándole mensajes con el servicio de limpieza, nos hemos sentado con él todos los integrantes del club, todo el mundo le ha pedido que nos expresara cómo podíamos satisfacer sus deseos y ni siquiera había repuestos. Nos remitía a un supuesto tío.

-Delantera: Tenemos a Quique, es una posición dificil y veremos cómo lo acompañamos.

-Pretemporada: El 12 de julio arrancamos, tres días de entrenamientos y reconocimientos y estamos cerrando partidos, casi tenemos hecha una estancia fuera de Almería. Debutaremos en Águilas, como cada año. La prioridad no es tener muchos amistosos, la competición empezará el 17 de agosto. Son 40 días escasos y planteamos 5 o 6 partidos, no más.

-Cantera: El pasado no voy a valorarlo porque se han hecho cosas bien, aunque todos nos equivocamos. Abel está trabajando de la mano de Fran Fernández con la plantilla, pero en el Tercera queremos que de dos se pase a ocho o diez jugadores almerienses. Fran y su cuerpo técnico van a disfrutar de una continuidad no solo el año que viene, sino otro más. Intentaremos contentar a los equipos de la ciudad para que la relación sea más fluida, pero para encontrarnos los dos tendremos que andar. Mostraremos nuestra voluntad y nos reuniremos. Callejón ya debutó, Segura apunta y si tiran la puerta no se la vamos a cerrar. Vienen de abajo y empujando, pues mejor.