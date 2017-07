Dani Romera no oculta que le gusta la opción del Cádiz

Dani Romera sabe que varios equipos de Segunda le siguen la pista y el ariete almeriense no ha tenido inconveniente en asegurar que la opción del Cádiz le gusta. En declaraciones recogidas ayer por la web El Desmarque, el atacante del Barça B se pronunciaba acerca de la posibilidad de fichar por el conjunto amarillo: "Todavía no se sabe, pero puede ser. La opción del Cádiz me gusta mucho".

Romera se deja querer sin llegar a posicionarse, pero a ese testimonio se suma que, según ha podido saber Diario de Almería por parte de su entorno más cercano, la opción que más le seduce entre la terna Cádiz, Tenerife y Almería es la de recalar en el Ramón de Carranza.

El jugador de La Cañada no olvida que cuando Sergi Barjuan le conminó a buscarse minutos en otro destino tras hacer el stage de pretemporada a sus órdenes en Oviedo, el club dificultó su salida ante el interés del filial azulgrana.

Eso, unido a la situación deportiva que atraviesa el Almería en las últimas temporadas y que el Cádiz viene de jugar play off de ascenso pueden ser aspectos clave para decantar la balanza a favor de una u otra opción.

Ibán Andrés, que lo trajo hasta el Mediterráneo desde La Cañada en su etapa juvenil, tendrá que poner toda la carne en el asador si pretende convencerlo tanto a él como a su representante para que emprenda el camino de vuelta.

Mientras tanto, y sabedor de que la llegada del Choco Lozano le corta la progresión en Barcelona, se deja querer: "Puedo jugar de delantero centro, de segundo punta o en la banda, donde me quieran poner". Si se escapa, sería otro chasco para la afición.